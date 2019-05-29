Игры в инвесторов

№18 (555) от 29 мая 2019 г.

Орловская область продолжает терять молочное поголовье и сокращать производство молока. Ответственные за развитие агропромышленного комплекса чиновники продолжают нелепо оправдываться: им трудно договориться с инвесторами — и это действительно так: те, кто приходят в Орловскую область, развивать молочное животноводство не собирались изначально. Более того, инвесторами их можно назвать с большой натяжкой.

Но чиновники не отчаиваются и продолжают вдохновенно врать о строительстве в Орловском регионе новых молочных комплексов.

Осталась на бумаге реализация крупного инвестпроекта «НобельМол» в Новосильском районе. Здесь нет ни комплекса на 2400 голов дойного стада, ни коров. Мифически выглядит перспектива реализации проекта строительства молочного комплекса на 1200 голов в ООО «Русь» Знаменского района, хотя бы потому, что там нет земли для обслуживания этого комплекса. До сих пор не проведена реконструкция молочного комплекса в ООО «Юпитер» Болховского района. А ведь все эти планы, в соответствии с заявлениями правительства области, должны были состояться еще перед выборами губернатора. Распиаренный в СМИ проект реконструкции старого и строительства нового молочного комплекса в д. Васильевка Глазуновского района также находится на стадии бумажных заявлений.

Чудесным образом из списка перспективных инвесторов исчезло ООО «ТерраНоваЦентр», уютно расположившееся вблизи государственной «Агрофирмы «Мценская». Напомним, новое предприятие было образовано в Мценском районе практически одновременно с приходом в Орловскую область Дмитрия Бутусова — ныне зампреда по развитию АПК Орловской области. Возглавил ООО давний друг и соратник Бутусова, прибывший вместе с ним из Ленинградской области Николай Фучеджи. Добиваясь преференций при выделении земли, «инвесторы» заявляли о намерениях построить в Мценском районе крупный молочный комплекс, и эти намерения транслировались из всех «утюгов».

Теперь же из ответа зампреда правительства области по планированию, экономике и финансам господина Тарасова на запрос депутата Виталия Рыбакова следует, что никакого соглашения между администрацией Мценского района, правительством области и ООО «ТерраНоваЦентр» вовсе и не было. А землю ООО — основную её часть — по доброй воле продали её собственники. Кто-нибудь поверит, что в регионе, где приобрести «свободную» землю проблематично уже давно, администрация района просто так инициировала одобрение райсоветом выделения земель для незнакомого им господина Фучеджи — руководителя фирмы с уставным капиталом 10 тысяч рублей, без собственной техники и в ущерб местным фермерам? Поверит ли кто-нибудь, что господин Фучеджи просто так оказывался в составе орловской делегации в качестве почетного гостя на различных форумах и совещаниях? Этот «инвестор» даже не в состоянии обрабатывать землю самостоятельно: он делал это посредством ресурсов «Агрофирмы «Мценской», в совете директоров которой по случайному совпадению оказался его ближайший сподвижник и по совместительству зампред областного правительства по АПК Дмитрий Бутусов.

Результатом работы «эффективных» менеджеров и их «инвесторов» стали очередные данные о производстве продукции животноводства за 2018 год, опубликованные Росстатом 23 мая.

В целом по Российской Федерации в 2018 году производство молока выросло и составило 30611,2 тыс. тонн (+ 1,4% к 2017 году). В ЦФО за аналогичный период произведено 5753 тыс. тонн молока (+ 4, 2% к 2017 году). Орловская область, напротив, продемонстрировала дальнейшее падение показателей подотрасли. В хозяйствах всех категорий нашего региона произведено лишь 162,6 тыс. тонн молока (- 4,4% к 2017 году). Надой молока на 1 корову также снизился и составил 4773 кг против 4856 кг в 2017 году.

Количество коров в Орловской области продолжает сокращаться. Вместе с мясными породами на 1 мая 2019 года насчитывалось всего 41,4 тыс. голов, что составляет 98,7 % к аналогичному периоду 2018 года.

Наших чиновников эти цифры нисколько не смущают, тем более, что есть реальный повод порадоваться: их собственное благосостояние, несмотря ни на что, растет. Задекларированный Бутусовым доход за 2018 год оказался самым высоким среди доходов чиновников областного правительства и составил 27 миллионов 406 тысяч 87 рублей 45 копеек. Дмитрий Бутусов стал жить лучше в пятнадцать раз: в 2017 году он отчитался о доходах почти в 1,8 млн рублей. Как подметили СМИ, из декларации зампреда исчезли восемь земельных участков – осталось всего десять. Думаем, это не предел, и в будущем у него появятся новые участки, которые можно будет продать.

Губернатор Клычков также идет к успеху, хотя его доход намного скромнее дохода подчиненного – всего 2,82 млн рублей, как следует из его декларации. И всё же в 2017 году Клычков заработал лишь 961 тыс. рублей. У Андрея Евгеньевича всё еще впереди.

Наталья Зарубина

Ответ зампреда правительства по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова на депутатский запрос Виталия Рыбакова о деятельности ООО «Терра НоваЦентр»

«В соответствии с Вашим обращением по вопросу деятельности в регионе общества с ограниченной ответственностью «ТерраНоваЦентр», поступившим из прокуратуры Орловской области, сообщаю следующее.

Вопросы взаимодействия акционерного общества «Агрофирма Мценская» (далее — АО «Агрофирма Мценская», агрофирма, общество) и общества с ограниченной ответственностью «Терра Нова Центр» на совете директоров АО «Агрофирма Мценская» в период 2015-2016 гг. не рассматривались.

В соответствии с информацией, полученной от АО «Агрофирма Мценская», в 2015 году в АО «Агрофирма Мценская» обратилось ООО «ТерраНоваЦентр», в пользовании которого находилось более 1000 га земли. Указанное юридическое лицо предложило агрофирме оказывать ему услуги, связанные с сельскохозяйственным производством.

Поскольку земельный массив ООО «ТерраНоваЦентр» находился в непосредственной близости к полям агрофирмы, последняя согласилась на данное предложение и заключила договоры на оказание услуг.

Договорные отношения с ООО «ТерраНоваЦентр» не выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности общества, а сама сделка не является для агрофирмы крупной или сделкой с заинтересованностью. Поэтому решение о заключении договоров принималось единоличным исполнительным органом самостоятельно, без одобрения сделки советом директоров.

Договоры об оказании услуг были подписаны 20 апреля 2015 года и 11 октября 2016 года. Местом заключения договоров является с. Сергиевское Мценского района Орловской области. Со стороны АО «Агрофирма Мценская» договоры были согласованы руководителями соответствующих структурных подразделений агрофирмы.

По данным договорам АО «Агрофирма Мценская» обязалось по письменному заявлению заказчика в течение срока действия договоров (до 30 декабря 2016 года) при наличии возможности оказывать ООО «ТерраНоваЦентр» услуги, связанные с сельскохозяйственным производством, а заказчик обязан был оплачивать стоимость услуг, исходя из представленного агрофирмой расчета их стоимости (конкретный вид услуги, объем работ указывались заказчиком в предоставляемых письменных заданиях; получив соответствующее задание, агрофирма осуществляла расчет стоимости услуги, который согласовывался с заказчиком).

В рамках заключенных договоров АО «Агрофирма Мценская» оказывало ООО «ТерраНоваЦентр» различные услуги, связанные с сельскохозяйственным производством, в том числе такие услуги, как «дискование», «вспашка», «культивация», «обработка посевов», а также прочие услуги, сопутствующие сельскохозяйственному производству.

Вышеуказанные услуги предоставлялись ООО «ТерраНоваЦентр» до октября 2016 года, при этом АО «Агрофирма Мценская» при оказании услуг ООО «ТерраНоваЦентр» использовало исключительно собственные ресурсы (работников, технику, транспорт и т. д.), а понесенные затраты, с учетом рентабельности, включены в стоимость оказанных услуг. При этом рабочее время работников агрофирмы при оказании услуг ООО «ТерраНоваЦентр» учитывалось на основании путевых листов, а оплата их рабочего времени производилась согласно Положению об оплате труда работников АО «Агрофирма Мценская».

Оказанные ООО «ТерраНоваЦентр» услуги были оплачены АО «Агрофирма Мценская» в полном объеме, согласно подписанным актам. Все акты оказанных услуг, а также сведения, подтверждающие оплату услуг, имеются в АО «Агрофирма Мценская».Что касается предложений в адрес АО «Агрофирма Мценская» в части расширения кормовой базы за счет земельных участков ООО «ТерраНоваЦентр», то таких предложений ни со стороны Правительства Орловской области, ни со стороны Мценского района не поступало. В рамках указанного вопроса следует отметить, что основной земельный массив (более 1000 га) был предоставлен ООО «ТерраНов Центр» гражданами- владельцами земельных долей, проживающими в Протасовском сельском поселении, которые приняли соответствующее решение на общем собрании собственников земельных долей.

Также необходимо отметить, что инвестиционное соглашение между Правительством Орловской области и ООО «ТерраНоваЦентр» не заключалось.

Кроме того, по информации Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, не осуществлялось какое-либо взаимодействие с указанной компанией, в том числе по реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области.

В отношении предоставления ООО «Терра Нова Центр» субсидий следует отметить, что в соответствии с информацией Департамента сельского хозяйства Орловской области в 2016 году ООО «ТерраНоваЦентр» выплачены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства в объеме 203 202 рубля, в том числе средства федерального бюджета — 192 574 рубля, областного бюджета — 10 628 рублей».

Заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам В. Тарасов