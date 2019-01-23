Илий предупреждал не зря?

№2 (539) от 23 января 2019 г.

В понедельник орловские коммунисты в очередной раз почтили память своего вождя, отметив годовщину смерти Владимира Ленина возложением цветов к его памятнику на одноименной площади областного центра. Среди почитателей был и губернатор-коммунист Клычков, назвавший Ленина «первым руководителем советского государства, который отстаивал принципы народовластия, равенства и братства», и при этом политкорректно заметивший, что «сегодня много дискуссий в обществе о том, как относиться к тем или иным государственным деятелям»…

Действительно, в современном российском обществе отношение как к основателю компартии, так и к его последователям далеко не однозначное. И если, например, член КПРФ губернатор Клычков считает Ленина человеком, который внес большой вклад в историю нашей страны, то, скажем, весьма почитаемый жителями Орловской области духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий уверен, что Ленин и его последователи принесли той же стране множество бед.

Напомним, в конце августа на встрече с жителями Орла Илий упомянул о том, «сколько несчастий случилось в нашей стране именно через революцию». «Кто сделал революцию? – обратился Илий к горожанам. – Все знают. Не дай Бог, чтобы эта власть вновь вернулась… Нельзя допустить, чтобы руль высшей власти вновь взяли такие люди. В частности, в Орле. Горе, горе и несчастье будут с Орлом».

Встреча с Илием проходила буквально за неделю до губернаторских выборов, главным кандидатом на которых был, как известно, коммунист Клычков. Неудивительно, что наблюдатели сразу же провели параллели между революционерами-большевиками и членом КПРФ Клычковым как их идейным преемником. Многие тогда истолковали слова Илия как предупреждение. И не так уж ошиблись: 2018 год и впрямь оказался не самым счастливым для жителей Орла и Орловской области.

Если говорить о несчастьях в прямом смысле этого слова, то их череду открыло страшное происшествие на железнодорожном переезде в Орловском районе, случившееся в июне прошлого года. Автобус с артистами из Лавровского дома культуры выехал на рельсы и был сбит поездом. Погибли четыре человека. ДТП произошло утром: артисты торопились на празднование юбилея Орловского района, куда должен был прибыть и тогдашний врио Клычков: участие в подобных праздниках составляло немаловажную часть его предвыборной агитации. Однако вместо праздника врио пришлось ехать к месту трагедии и снимать селфи на фоне ужасающей картины.

В августе один за другим прогремели несколько взрывов бытового газа в доме на Красноармейской улице. Пострадали трое жильцов, получивших серьезные ожоги. Более 60 человек были эвакуированы.

В октябре случилось ДТП с человеческими жертвами на остановке общественного транспорта «Дворец спорта»: неисправный троллейбус наехал на пассажиров маршрутки, остановившейся на проезжей части. Погибли три человека.

Несчастья продолжились и в наступившем 2019 году. 4 января на улице Игнатова на орловчанку Татьяну Алымову упала наледь с козырька балкона пятиэтажного дома. Женщина скончалась на месте.

На Рождество в районе мегакомплекса ГРИНН произошла крупная авария на магистральном трубопроводе, в результате чего без воды остались несколько десятков тысяч человек. На ликвидацию ЧП понадобилось более суток…

Буквально на днях городские власти сообщили о запрете движения общественного транспорта по мосту Дружбы, который вот уже несколько месяцев находится на капитальном ремонте. В свое время проведение этого ремонта усердно лоббировал глава региона коммунист Клычков. Теперь выяснилось, что проезд по мосту небезопасен для жизни и здоровья людей. Примечательно, что на движение личного транспорта запрет не распространяется, то есть вероятность еще одной трагедии вовсе не исключена…

К череде несчастий можно отнести и целый ряд событий, которые не являются трагическими в прямом смысле слова. Однако их последствия ничего хорошего для орловчан не сулят.

Перечислим вкратце. Итак, в 2018 году в Орле обанкротилось муниципальное транспортное предприятие ПАТП-1. В результате без работы и средств к существованию остались порядка 200 человек, некоторые из них проработали в МУПе полжизни. Банкротство ПАТП привело к монополизации рынка автобусных пассажирских перевозок: в результате частные перевозчики получили возможность диктовать свои условия городским властям. Итог: перед новым годом в очередной раз был повышен тариф на проезд, что весомо ударит по карману всех без исключения горожан. Из этого же кармана жителям Орла теперь придется платить и за питание школьников: до губернаторских выборов власти не решались отменить бесплатные школьные обеды, а после избрания Клычкова церемонии стали необязательны. Нищий городской бюджет не может оплачивать питание наших детей, но может финансировать фонтаны и канделябры, которые так любит губернатор Клычков. Или, например, поставку в Орел списанных и насквозь проржавевших московских автобусов и троллейбусов, которые нельзя выпускать на линию.

При этом тот же Клычков наотрез отказывается возвращать в муниципалитет отнятую при Потомском часть налогов, собираемых с горожан, но не поступающих в городскую казну. При этом областная власть тратит десятки миллионов на непонятную «информатизацию» учреждений здравоохранения или, скажем, на мебель для ситуационного центра в областной администрации.

Все это – на фоне нерешенных проблем обманутых орловских дольщиков, число которых с момента прибытия Клычкова в Орловскую область не только не сократилось, но обещает возрасти: на днях стало известно о приостановлении работ по строительству двух многоквартирных домов в ЖК «Разградский» и так называемом «Первом» микрорайоне (Орловский район).

Примечательно, от всех этих кричащих проблем губернатор Клычков предпочитает держаться подальше, ссылаясь то на отсутствие полномочий, то на недостаток финансов. В лучшем случае Андрей Евгеньевич отделывается демагогическими заявлениями типа «даны распоряжения» или «решение будет принято».

В этой связи возникают вопросы: а кому даются распоряжения и кем принимаются решения, если за полтора года пребывания коммуниста Клычкова у руля орловской исполнительной власти ни одна из кричащих проблем так и не решена? Напротив, их только прибавляется. За ответами далеко ходить не надо: получают распоряжения и «решают» проблемы те же самые чиновники, которые столь же «эффективно» занимались этим при предшественнике и однопартийце Клычкова Потомском. С чьего попустительства (если не сказать при прямом участии) разворовывались бюджетные средства с юбилейных объектов, разрушались памятники архитектуры, уродовались знаковые места города…

Сегодня те же люди управляют областными финансами, сельским хозяйством, «благоустраивают» инфраструктуру… Очевидно, именно с ними коммунист Клычков собирается «сохранять и развивать» принципы «народовластия, равенства и братства», о чем заявил на церемонии возложения цветов к памятнику партийному вождю. Если так, то Орловскую область остается только пожалеть…

Федор Крюков