Именем болховского священника названа малая планета

Малая планета, зарегистрированная в международном каталоге малых планет под № 24604 (1973 SP4), получила имя Vasilermakov в честь уроженца Болхова, протоирея Василия Тимофеевича Ермакова. Такое решение было принято Комитетом по наименованию малых планет Международного астрономического союза от 22 февраля 2016 года, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии.

Протоиерей Василий Ермаков в годы своего служения настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга стал одним из самых известных и авторитетных петербургских священнослужителей, приводивших людей к Богу. В последние годы жизни он регулярно посещал Болхов, и стал одним из инициаторов возрождения духовной жизни в этом городе и реставрации его многочисленных храмов, — говорится в сообщении митрополии.

Орбита малой планеты выявлена в 1955 году, а само небесное тело открыто 27 сентября 1973 года во время наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории астрономом Людмилой Черных (1935 — 2017) — выдающимся выдающимся советским и российским ученым, известной открытием 268 астероидов. В 2001 году открытие было зарегистрировано. Тамара Николаева, духовное чадо протоиерея Василия Ермакова, взяла на себя работу по увековечиванию его имени в названии небесного тела, на что потребовалось 16 лет. Имя планеты занесено в международное научное издание «Эфемериды малых планет», выпускаемом Институтом прикладной астрономии РАН. С подробной информации о небесном теле можно ознакомиться на странице МАС .

Малая планета Vasilermakov находится в так называемом «поясе астероидов», который находится между орбитами Марса и Юпитера. Её диаметр составляет 7 км. (он больше размера самого Болхова), а большая полуось орбиты — 8,82 астрономических единиц.

Наименование небесного тела в честь церковного деятеля — редчайший случай. Той же Людмилой Черных открыты малая планета №16395 Ioannpravednyj (1981 US14) в честь святого Иоанна Кронштадтского, малая планета №4485 Radonezhskij в честь Сергия Радонежского, малая планета №5612 Nevskij в честь святого Александра Невского и другие.

Официальное свидетельство РАН будет храниться мемориальном доме протоиерея Василия Ермакова в Болхове. Кстати, именем Василия Ермакова в 2009 году названа улица в его родном городе.

 

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Опубликовано 22 Сен 2017 в 11:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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