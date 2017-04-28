Имущество ПАТП-1 будут распродавать, так как «лишняя» недвижимость тянет его на дно

На совместном заседании двух комитетов горсовета обсудили ситуацию с ПАТП-1, которое находится в кризисном состоянии. По мнению и.о. руководителя предприятия Романа Бочарова, улучшить ситуацию может привлечение автобусов частных предпринимателей и оказание частникам услуг по стоянке, предрейсовому и послерейсовому медицинскому и техническому осмотрам. При этом планируемая выручка от оказанных услуг составит 500 тысяч рублей ежемесячно. Также предлагается сдавать в аренду свободные помещения и постепенное приобретать новые автобусы, использующие недорогое топливо (газ, пропан, бутан). Самое главное — в кратчайшие сроки необходимо погасить кредиторскую задолженность в размере 19,6 млн рублей из-за которой арестованы счета предприятия.

Как пояснил сити-менеджер Андрей Усиков, ПАТП-1 было предложено обслуживать 83 графика, но предприятие с этой задачей не справилось. ПАТП-1 участвует в конкурсных процедурах по обслуживанию муниципальных маршрутов наравне с другими участниками, но условия конкурса таковы, что предпочтение отдается тем перевозчикам, которые имеют более новую технику. Поэтому предлагалось приобрести новые автобусы для ПАТП-1, но идея не нашла поддержки из-за имеющихся финансовых рисков. На сегодня общая сумма кредиторской задолженности составляет порядка 56 млн рублей. Из которых, как уже упоминалось — 19,6 млн необходимо искать в срочном порядке.

Но при самом оптимальном раскладе (если в бюджете найдутся эти 19,6 миллиона) — предприятие снова начнет наращивать долги. Содержание того имущества, которое сегодня есть у предприятия — а это база, ангары, котельная, склады — имеющиеся 20 автобусов не смогут перекрыть, — подчеркнул Андрей Усиков.

Вопрос о судьбе ПАТП-1 обсудят еще раз. Специалисты администрации представят депутатам план мероприятий по дальнейшей работе ПАТП-1 с расчетами и сроками их исполнения. Между тем, уже 26 мая состоится первое заседание арбитражного суда по вопросу о банкротстве ПАТП-1. После этого срока все планы и предложения могут оказаться уже не нужны.

 

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Опубликовано 23 мая 2017 в 13:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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