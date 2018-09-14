14 сентября 2018



Имущество ПАТП-1 опять выставят на торги после уценки на 10%

Определена рыночная стоимость имущества МУ ПАТП-1. Его оценили в 127 670 017 рублей, включая объекты недвижимости, машины и оборудования, а также учли рыночную оценку права аренды земельных участков под объектами недвижимости. Реализация этого имущества через торги не состоялась в виду отсутствия покупателей. Следующие торги будут проведены со снижением цены на 10%. Об этом зашла речь на встрече мэра города Василия Новикова и конкурсного управляющего Сергея Саврасова.

Мэр города предложил сделать дробление территории предприятия на несколько отдельных участков, что, по его мнению, ускорит продажу. Однако, Сергей Саврасов пояснил, что это невозможно по причине того, что решением основного кредитора, продажа возможна только одним лотом.

Как пояснили в пресс-службе горсовета, Василий Новиков обеспокоился сохранностью имущества на предприятии. Он отметил, что во время посещения ПАТП-1, обратил внимание на тот факт, что часть помещений открыты и находятся в ненадлежащем состоянии. В этой связи градоначальник попросил ужесточить контроль за арендатором.

Следует отметить, что в настоящее время общая кредиторская задолженность ПАТП составляет 43 млн рублей, текущая задолженность — 12 млн рублей. По информации конкурсного управляющего — это неуплаченный НДФЛ по зарплате. Долг перед бывшими сотрудниками — 1 млн 300 тыс. рублей. Эти деньги они смогут получить только после реализации имущества. Всего на балансе предприятия находится 12 объектов недвижимости общей площадью 20 873,6 кв. м.

 

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Опубликовано 14 Сен 2018 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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