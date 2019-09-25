Индивидуальный подход или коррупция?

№33 (570) от 25 сентября 2019 г.

В июле-августе этого года Контрольно-счетная палата Орловской области проверила деятельность АО «Орелоблэнерго» за 2018 год на предмет целевого и эффективного использования денежных средств общества и выявила целый букет нарушений. Их сумма составила более 315 миллионов рублей. Отчет о результатах проверки занимает более 60 страниц печатного текста и читается, как плутовской роман. В том смысле, что здесь содержится целый набор способов облегчения государственного кармана в пользу частных кошельков.

В газетной статье невозможно рассказать обо всех выявленных аудиторами КСП нарушениях, поэтому мы остановимся на самых «ярких» эпизодах. Начнем с доходов.

Как сегодня хорошо известно, АО «Орелоблэнерго» стало одним из государственных предприятий, наиболее пострадавших в результате бурной деятельности «птенцов» экс-губернатора Потомского. Бывший директор акционерного общества, единственным акционером которого является Орловская область в лице департамента госимущества и земельных отношений, Евгений Зиновьев ныне является фигурантом уголовного дела, возбужденного по фактам многомиллионных хищений средств Орелоблэнерго. Скоропостижно уволившись с директорской должности в конце 2017 года после проведенных в офисе компании оперативно-розыскных мероприятий, протеже коммуниста Потомского оставил Облэнерго с убытками на сумму 10,9 миллиона рублей. Пришедший на его место новый директор Куликов за год сумел выправить ситуацию, и в 2018 году «Орелоблэнерго» показало прибыль в размере 105,6 миллиона. Однако, как выяснили ревизоры КСП, показатель этот не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует.

Как выяснилось, такого рекордного увеличения прибыли предприятие достигло за счет роста показателя «прочих доходов». А в эти самые прочие доходы были включены суммы пени на 75,7 миллиона рублей, удержанные в одностороннем порядке с поставщиков за несвоевременную поставку материалов. При этом сделано это было без вступившего в законную силу решения суда и без согласия контрагентов. Таким образом, как говорится в отчете КСП, имело место необоснованное завышение доходов общества, что уже повлекло искусственное завышение размера чистой прибыли на 60,6 миллиона. То есть на самом деле, без учета необоснованного дохода, прибыль Орелоблэнерго за 2018-й год составила не 105 миллионов, а 45 миллионов рублей. При этом доходы общества в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на 9,5 миллиона рублей, и КСП выяснила, почему. Вот лишь один показательный пример. Помимо основной деятельности в виде передачи электроэнергии, Орелоблэнерго занимается и оказанием целого ряда дополнительных услуг. В их числе, например, такая, как размещение волоконно-оптического кабеля (ВОЛС) на опорах воздушных линий. Контрагентами в данном случае выступают операторы связи – Ростелеком, Мегафон, Вымпелком и т.д., с которыми Орелоблэнерго заключает соответствующие договоры на размещение ВОЛС. Платят операторы исходя из официально утвержденной стоимости затрат на одну точку крепления. В 2018 году эта стоимость составляла 261 рубль. Однако, как установила проверка КСП, к отдельным операторам связи почему-то применялся «индивидуальный подход»: они платили не 261, а 114,5 рубля за точку. В результате Орелоблэнерго недополучило 6,9 миллиона рублей доходов в 2018 году, и 5,4 миллиона – уже в 2019-м (и это было выявлено только в результате выборочных проверок отдельных договоров).

Еще одной причиной недополученных доходов стала практика заключения договоров субподряда со сторонними организациями на выполнение работ, которые Облэнерго могло выполнять своими силами. Так, например, в августе 2018 года Ростелеком заключил с Орелоблэнерго договор на модернизацию уличного освещения (проще говоря, на замену светильников в уличных фонарях) на сумму в 6,8 миллиона рублей. Облэнерго в свою очередь передало эти работы на субподряд двум коммерческим организациям – ООО «СвязьСтройСтандарт» и ООО «Стройэнерго», заплатив им из указанной суммы 5,6 миллиона. И как особо отмечает КСП, это происходило в условиях нестабильного финансового состояния акционерного общества. Заметим, в тех же самых нестабильных условиях происходили и еще более удивительные вещи, которые относятся к статье «расходы». Здесь тоже наблюдается «индивидуальный подход».

Проверяя, как расходовались деньги Орелоблэнерго, аудиторы КСП обратили внимание на такую статью расходов, как оплата труда. И выяснили, что в 2018 году работникам при расторжении трудового договора был произведен целый ряд выплат выходных пособий, которые не были предусмотрены действующей в АО системой оплаты труда. Разумеется, выходные пособия платили не рядовым сотрудникам а исключительно начальствующему составу. И платили, что называется, по полной. Вот, например, в июле 2018-го уволился по собственному желанию заместитель гендиректора по производству и капитальному строительству гражданин Перьков. В качестве выходного пособия он получил три оклада – 257 тысяч рублей. Не будем исключать, что такое поощрение гражданин Перьков заслужил честным добросовестным трудом – как никак он отработал в Орелоблэнерго 20 лет. А вот гражданин Бондарев трудился всего 10 месяцев, и уволившись в октябре того же года опять же по собственному желанию с должности первого зама гендиректора получил «отступные» в размере четырех окладов на общую сумму 321 тысяча рублей. В том же году уволились еще четверо сотрудников руководящего звена – все по соглашению сторон, и все получили выплаты по 3-4 оклада. Минимальная их сумма составила 65 тысяч рублей, максимальная – 168 тысяч. Повторим: деньги выплачивались гендиректором Орелоблэнерго в условиях финансовой нестабильности предприятия и при отсутствии объективных оснований для выплат. Но и это еще не все.

Как говорится в отчете КСП, «руководителем Общества Куликовым А.Л. в условиях отрицательного финансового результата деятельности Общества (2017 г. – убыток 10 млн рублей) произведены поощрительные выплаты за достижение высоких результатов в работе (!!!) и за выполнение особо важного задания» — опять же исключительно «начальникам»:

первому заместителю гендиректора Бершадскому – 630 тысяч рублей;

заместителю гендиректора Тюленеву (тому самому, который проходил по одному уголовному делу с экс-гендиректором Зиновьевым. – Прим. ред.) — 539 тысяч рублей;

советнику гендиректора Малькову – 300 тысяч рублей;

советнику гендиректора Малыхиной – 162 тысячи рублей;

замгендиректора Ставцеву – 610 тысяч рублей.

Заметим, последний занимался правовыми вопросами и корпоративным развитием и получил премию «за достижение значительных положительных результатов по защите интересов Общества». При этом КСП акцентирует внимание, что выплаты были произведены «несмотря на отсутствие по состоянию на начало января 2018 года претензионной работы со стороны Орелоблэнерго и системы контроля за исполнением конрагентами договорных обязательств, что привело к значительному ухудшению финансовых показателей общества в 2018 году».

На закуску расскажем еще одну историю из жизни Орелоблэнерго, описанную в отчете КСП. История, увы, столь же циничная, сколь и типичная для Орловской области. Итак, как выяснили аудиторы, руководитель Орелоблэнерго Андрей Леонидович Куликов заботился не только о материальном благополучии своих избранных подчиненных, но и об их профессиональном росте. Так, опять же невзирая на финансовые трудности предприятия, в апреле 2019 года он отправил на повышение квалификации в Санкт-Петербург инженера группы релейной защиты Куликова Александра Леонидовича, который был принят на указанную должность за полтора месяца до поездки. Обучение Александра Леонидовича в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации, стоимость которого составила 49900 рублей, оплатило Орелоблэнерго. Оно же заплатило и 55100 рублей за проживание инженера Куликова в отеле «На Ленинском». При этом, как отметила КСП, остальные сотрудники Орелоблэнерго повышали квалификацию в Орле, на базе ОГАУ, и за каждого из них предприятие заплатило максимум 5 тысяч рублей, тогда как Александр Леонидович обошелся казне Общества в 105 тысяч…

Повторим, подобных эпизодов в отчете КСП еще много, но, думаем, и перечисленного вполне хватает, чтобы соотвествующие органы сделали соответствующие выводы. Причем не только в отношении гендиректора Куликова. Потому что все эти удивительные вещи гендиректор совершал под чутким патронажем совета директоров АО «Орелоблэнерго». Перечислим, кто в него входил (речь идет о проверяемом периоде) помимо директора Куликова: Сергей Филатов (экс-заместитель губернатора, председатель Совета директоров), Вадим Тарасов (нынешний замгубернатора и председателя правительства области по экономике и финансам), Денис Блохин (руководитель департамента строительства, ТЭК, транспорта и ЖКХ), Ольга Платонова (руководитель департамента госимущества). Высокопоставленные чиновники, как водится, ничего не знали и не замечали, а коварный гендиректор их, видимо, вводил в заблуждение и скрывал от начальства всякие нехорошие вещи. Полагаем, именно к такому выводу придут прокуроры и следователи, которым КСП направила материалы проверки. Потому что «индивидуальный подход» проявляют не только в Орелоблэнерго.

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Я хочу процитировать нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина: «Где посадки?». Ведь, насколько мне известно, СК собрал доказательную базу по противоправным делам ПТЕНЦОВ ПОТОМСКОГО.

Определён круг лиц, известно, куда уходили деньги госпредприятия, как выполнялись подряды по документам и как фактически их исполняли штатных рабочие ОРЕЛОБЛЭНЕРГО. Третий год идёт, а СК по каким-то причинам не работает активно.

Может, как это было при Потомском и членах совета директоров Синягове, Филатове и Тарасове (а он в первую очередь в силу прямых своих обязанностей должен был следить за состоянием финансов госпредприятия ОРЕЛОБЛЭНЕРГО), опять нашли стрелочника в лице мастера «дяди Миши»? Он всё делал, а руководство региона ничего не знало? Я лично в это не верю.

Какие показания дал Зиновьев и вообще был ли он допрошен? Ведь за время его правления в группе с членами совета директоров областная казна не досчиталась сотен миллионов рублей. Третий год расследуют. Где же пресловутые разумные сроки расследования? Период правления Зиновьева в ОРЕЛОБЛЭНЕРГО я держу на депутатском контроле.

Теперь другая ситуация с новым руководителем ОРЕЛОБЛЭНЕРГО, которого утвердил Клычков. Ничего не изменилось! К этой ситуации применима старинная русская поговорка: «вор на воре и вором погоняет»… Предприятие в «минусе», а руководитель начисляет себе любимому и своим подручным (их по- другому назвать нельзя) от ста пятидесяти тысяч до двух миллионов, и основание «умное» подобрали: «за особые условия работы». Интересно, не оговорены ли эти «особые условия работы» в статье УК — в особо крупных размерах?..

Насколько мне известно, по состоянию на 24 сентября 2019 года уголовное дело по новым эпизодам деятельности руководства ОРЕЛОБЛЭНЕРГО не возбуждено. Если так, то почему? Эти горе-руководители совсем страх потеряли, дошло до искажения отчетности! При уважаемом Почетном гражданине города Орла Григории Григорьевиче Карпушкине была выращена целая плеяда настоящих инженеров-энергетиков. Почему их не поставили руководить ОРЕЛОБЛЭНЕРГО? Точно знаю: такого финансового беспредела не было бы.

Теперь обращаю внимание наших уважаемых читателей, прокуратуры и Следственного комитета: кто в совете директоров предприятия? Филатов, Тарасов, Блохин и примкнувшая к ним Платонова. В который раз хочу обратиться к Андрею Евгеньевичу Клычкову: услышьте голос депутата Рыбакова, присмотритесь к чиновникам, которые вас окружают и примите кадровые решения! Уходят неизвестно куда сотни миллионов рублей! Может, вы, Андрей Евгеньевич, знаете, куда делись эти деньги? Если знаете, то почему тогда молчите? Или вы, как всегда, ни при чём?