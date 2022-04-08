8 апреля 2022



Инфекционных больных в Орловской области будут лечить на расстоянии

Телемедицина в Орловской области выходит на уровень «врач-пациент», — бодро доложили областные чиновники. С 2021 года реализуется приказ по координации и оптимизация процесса оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий на территории региона. Система телемедицинских консультаций (ТМК) нацелена на обеспечение дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, медицинских работников с пациентами и (или) их законными представителями при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

При этом предусматривается возможность не только осуществления консультаций, консилиумов врачей при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, но и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента. Особенно это актуально в случае с инфекционными больными. В скором времени будет широко внедрена возможность консультировать больных, к примеру, с коронавирусной инфекцией, на дому , — рассказали в пресс-службе областного правительства.

 

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Опубликовано 08 Апр 2022 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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