Инфляция в Орловской области в июне ползла черепашьими темпами

В июне 2018 года уровень годовой инфляции в Орловской области несколько превысил майское значение (1,9%) и добрался до отметки 2,0%, — сообщили в пресс-службе орловского отделения Банка России. В ведомстве пояснили, что целью денежно-кредитной политики Банка России является ценовая стабильность, а именно поддержание инфляции вблизи 4%. В Орловской области рост цен не превышает этот уровень с апреля 2017 года. Да и годовая инфляция на Орловщине ниже, чем в ЦФО и в целом по России. Регион входит в пятерку регионов ЦФО с самыми низкими её значениями.

Инфляция остается низкой в основном за счет снижения цен на продовольственные товары. В июне текущего года инфляция на продовольственные товары в годовом выражении снизилась на 0,24% (в мае был рост – на 0,77%). Основным фактором замедления инфляции на рынке продовольственных товаров послужила динамика цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, а также снижение цен на крупу гречневую, горох и фасоль, муку. Эти продукты подешевели, в том числе из-за роста предложения, как местной продукции, так и привозной по ценам межрегиональных торговых сетей.

Повышающее воздействие на инфляцию региона оказывал рост в годовом выражении цен на экскурсионные услуги, образования и ветеринарные услуги. Среди непродовольственных товаров за год заметно подорожали, как и в прошлом месяце, табачные изделия и моторное топливо.