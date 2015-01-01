Информация для собственников невыделенных земельных участков

Это дело, рассмотренное на днях Орловским областным судом, уверены, заинтересует многих орловцев, имеющих в собственности невыделенные земельные доли и планирующих их в скором времени выделить и продать.

В 2013 году за жительницей Ливенского района П. по решению суда в порядке наследования было признано право собственности на долю в праве 6,96 га земельного участка земли сельскохозяйственного назначения.

В 2016 году земельный участок стал предметом раздела, был произведен выдел долей из него с передачей земельных участков в собственность граждан. П. стало принадлежать 2/33 доли в праве. Вскоре П. было выдано свидетельство о государственной регистрации права общей долевой собственности на 2/33 доли в праве. Уверенная в том, что она владеет долей в земельном участке более трех лет (с 21 марта 2013 года), П. 31 марта 2016 года совместно с другими сособственниками продала свою долю земельного участка сельхозпредприятию. Оформила соответствующую налоговую декларацию, посчитав, что освобождена от уплаты налога на доходы физических лиц, так как проданная доля земельного участка получена ею в порядке наследования и находилась в ее собственности более трех лет, а потому налоговую базу определила в размере 0 руб.

Каково же было удивление женщины, когда налоговые органы вменили ей сумму налога в размере 48933 руб. (налог рассчитывался, исходя из кадастровой оценки стоимости земли), пени в размере 1348,59 руб., штраф в размере 4893,30 руб. П. обжаловала данное решение в УФНС России по Орловской области, но безуспешно, тогда она обратилась в суд.

Разрешая этот спор, суд указал, что каждый из земельных участков, образованных при разделе первоначального земельного участка, является новой недвижимой вещью (п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ), право собственности на которую у лица, обладавшего правом собственности на первоначальный земельный участок, возникает с момента государственной регистрации права собственности на этот образованный земельный участок (п. 2 ст. 8.1, п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 22.2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Таким образом, при обложении НДФЛ доходов, полученных от продажи земельного участка, образованного при разделе ранее существовавшего участка, исчисление срока, обуславливающего применение имущественного налогового вычета, предусмотренного пп. 1 п. 1 ст. 220, пп. 1 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ, производится с момента государственной регистрации права собственности налогоплательщика на вновь образованный при разделе, а не на первоначальный земельный участок, прекративший свое существование в результате раздела.

Поскольку установлено, что П. в марте 2016 заключила договор купли — продажи земельного участка, находившегося в ее собственности менее трех лет, доходы, полученные от продажи такого имущества, подлежат налогообложению.

Суд указал, что налоговым органом на законных основаниях было принято решение о доначислении П. налога на доходы физических лиц за 2016 год и о привлечении ее к налоговой ответственности, а потому в удовлетворении исковых требований административного истца к налоговой инспекции о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения отказал.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляционном порядке, но Орловский областной суд оставил его без изменений.

Пресс-служба Орловского областного суда