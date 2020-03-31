Иногда лучше молчать…

На мартовской сессии облсовета наряду с отчетами губернатора Клычкова и председателя КСП Орловской области Левина прозвучал и отчет о деятельности регионального парламента, который зачитал спикер Музалевский. О чем сказал и о чем умолчал спикер, а также о том, в каком случае ему лучше было молчать, чем говорить, читайте в материале «Орловской среды».

Во имя и на благо

Детально отчитываться о деятельности депутатского корпуса Музалевский не стал – подробный отчет раздали депутатам в письменном виде. Спикер, по его выражению, остановился на основных моментах. Итак, что же было основным в деятельности областного совета с точки зрения Музалевского?

«Работа нашего парламента направлена на улучшение благосостояния каждого жителя и их комфортного проживания», — на всякий случай напомнил Музалевский и далее рассказал, как собственно, парламентарии улучшали этот самое благосостояние граждан.

Во-первых, облсовет принял бюджет. И хотя, как оговорился спикер, работа над ним «строилась в непростых экономических условиях, было много разногласий, но главное — документ после всех стадий рассмотрения… был принят, в нём учтены все социальные обязательства». Говоря о бюджете, Музалевский в числе прочего упомянул и о дотациях из областной казны в бюджет города Орла, который в настоящее время испытывает критический дефицит средств из-за того, что в свое время доля НДФЛ, собранного с городских жителей и перечисляемого в муниципальный бюджет, была уменьшена с 15% до 5%. Напомним, областной закон о перераспределении налоговых отчислений в свое время принял облсовет с подачи того же спикера Музалевского, при непосредственном участии которого законопроект был внесен на рассмотрение депутатов. Теперь же Музалевский заявил, что он как депутат внес законопроект о выделении городу Орлу 15% НДФЛ. Произошло это неделю назад, тогда как о возврате части налога городские депутаты просили своих областных коллег в течение многих месяцев. Но тот же Музалевский, например, до последнего времени никаких законодательных инициатив не проявлял, ссылаясь на позицию губернатора, который считал (и полагаем, считает до сих пор) возврат 10% НДФЛ в городскую казну нецелесообразным. Что мешало Музалевскому выйти с данным законопроектом, скажем, полгода или год назад, неизвестно. Конечно можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, но в этом случае вряд ли: промедление фактически поставило город на грань банкротства, и еще большой вопрос, удастся ли его избежать, даже если законопроект Музалевского будет принят.

Описывая далее работу депутатов по улучшению благосостояния жителей региона, Музалевский, помимо бюджета, коснулся реализации нацпроектов, ход которой народные избранники контролируют, участвуя во всевозможных совещаниях и заседаниях и заслушивая отчеты представителей исполнительной власти.

Исключительно на благо граждан был направлен и целый ряд принятых облсоветом социально значимых, по выражению Музалевского, законов. Прежде всего, это изменения в закон о транспортном налоге, предусматривающие 50-процентную налоговую льготу для многодетных семей, владеющих автомобилями (автобусами) с мощностью двигателя не более 250 л.с. Опять же напомним, что несколько лет назад, с подачи экс-губернатора Потомского, именно Музалевский и его однопартийцы из ЕР проголосовали за резкое повышение транспортного налога почти для всех жителей Орловской области. Теперь же, вместо того, чтобы отменить «драконовский» налог (как, например, неоднократно предлагал тому же Музалевскому депутат Игорь Рыбаков), спикер преподносит льготу для многодетных как акт заботы о народе.

Еще одним важнейшим направлением депутатской деятельности Музалевский назвал вопрос поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. Что же сделали депутаты облсовета в этом направлении в прошлом году? Установили особый режим деятельности для резидентов территории опережающего экономического развития в Мценске, предоставили резидентам налоговую льготу по налогу на имущество на пять лет, понизили налоговую ставку по налогу на прибыль для них же. Что касается поддержки бизнеса, уже работающего в регионе, то в 2019 году депутаты еще на три года продлили 15-процентную налоговую льготу для предприятий, производящих строительную керамику (хотя правильнее, наверное, было бы сказать для предприятия – какого именно, уточнять не будем). Это, собственно, все.

Кроме того, заботясь о благосостоянии жителей, депутаты перераспределили полномочия между муниципалитетами и региональными органами власти, активно реализовывали свое право «законодеятельной», по версии Музалевского, инициативы (разумеется, инициативы были законодательными), направив 13 обращений в федеральные органы власти (подробнее о них рассказано в официальном пресс-релизе с сессии, опубликованном на сайте Орловского облсовета, так что ознакомиться и оценить может любой желающий), а еще обсуждали «острые вопросы здравоохранения», которые, по словам Музалевского, «поднимались в ходе заседаний общественного совета, действующего при нашем областном регламенте» (в данном случае, надо понимать, спикер перепутал регламент с парламентом). «В общей сложности члены общественного совета в 2019 году провели пять заседаний по различным вопросам», — подытожил Музалевский, правда, не расшифровав, как именно эти заседания сказались на улучшении благосостояния жителей Орловской области.

Традиционно депутаты проводили встречи с избирателями на округах, вели прием граждан и выполняли наказы избирателей (исполнено более 600 наказов). Кстати, на выполнение наказов было потрачено 65 миллионов рублей, из которых около 34 миллионов израсходовали на сферу образования, 10 миллионов – на культуру, 7 миллионов – на физкультуру и спорт, на дороги и ЖКХ – 6 миллионов, на здравоохранение – чуть менее 6 миллионов. Для сравнения: на зарплаты спикера Музалевского, его замов, председателей и зампредов комитетов облсовета, работающих на оплачиваемой основе, по подсчетам «Орловской среды», ежегодно расходуется более 25 миллионов рублей…

В завершение своего отчета спикер представил перечень общественно значимых, с его точки зрения, мероприятий, которые облсовет провел в прошлом году. Вот эти мероприятия: дни Орловского облсовета в Ливенском и Сосковском районах; выезды в парламенты Москвы, Пензы, Владимира, Воронежа, Брянска, Калуги, Санкт-Петербурга, Тулы (о результатах этих поездок Музалевский, правда, не сообщил, как и о том, в какую сумму обошлись они орловским налогоплательщикам); традиционный Тургеневский праздник в Дворянском гнезде; День Московской железной дороги в Орловском областном совете…

ТТП выходит из «Единой России»

Удивительное дело, но в своей речи Музалевский ни словом не упомянул о своей личной инициативе (безоговорочно поддержанной фракцией «Единая Россия» облсовета), благодаря которой муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие было бессрочно освобождено от транспортного налога и к тому же получило 55 миллионов рублей субсидий. А ведь без малого год назад, в апреле 2019 года, официальный пресс-релиз, опубликованный на сайте Орловского облсовета сообщал об этом как о результате титанических усилий, предпринятых спикером и его однопартийцами для спасения гибнущего ТТП. Однако спустя год спикер почему-то упустил столь существенный момент депутатской деятельности «во имя и на благо» — как своей лично, так и целой фракции. Почему? Все просто. Дело в том, что в тот же день, когда Музалевский отчитывался о работе возглавляемого им облсовета, вышел в свет очередной номер газеты «Орловская искра», на первой полосе которой была опубликована статья журналиста Сергея Заруднева с убийственным заголовком «Почему 65 работников ТТП вышли из «Единой России».

Процитируем ряд фрагментов этой публикации.

«65 человек — работники Орловского ТТП — слесари, водители, начальники подразделений, люди разных профессий и должностей — написали заявления о выходе из «Единой России», прикололи их к партбилетам с медведями и отослали в «штаб-квартиру» «Едра» в Заводской район, по месту прикрепления ТТП.

Написали заявления о выходе транспортники давно, еще когда власть снимала с должности А.Я. Коровина, а лидер партии (местного разлива) председатель облсовета Л.С. Музалевский самолично приезжал на подыхающее предприятие и успокаивал собравшихся, обещая много и убедительно. Дескать, не беспокойся, рабочий люд, я сам вышел из низов, знаю ваши проблемы, разберемся, всё будет тип-топ. Народ мрачно послушал, подождал, увидел, что опять навешали лапши на уши, и в отчаянии, демонстрируя, что не верит никому и ничему, а власти в особенности, начал из партии этой власти выходить. Делалось это стихийно — один написал, другой, ещё группа. Набралась целая стопка заявлений. Они долго лежали в ТТП…

А когда заявление о выходе из «Единой России» написал Ю.В. Гордюшин, ставший на место А.Я. Коровина после победы на конкурсе и поддержанный предприятием (сам проработал на нём много лет, начав со слесаря и поднявшись до зам. генерального), заявления и полетели — в Заводской район, партийному районному едроссовскому начальству, чтобы не сомневались — вышли!» (конец цитаты).

В материале достаточно подробно рассказывается, как поэтапно, шаг за шагом топили ТТП, в том числе и не выплачивая долги за перевозку льготников по ЕСПБ из областного бюджета. В настоящее время сумма долга – порядка 100 миллионов рублей.

А вскоре после того, как новый директор Юрий Гордюшин обратился в суд с иском о взыскании задолженности, стало известно, «что на его, Гордюшина, место будет назначен новый человек — депутат областного Совета А. Митин».

«Депутат А. Митин известен, прежде всего, торговой активностью в районе Выгонки, а также тем, что несколько недель возглавлял МУП ПАТП-1, которое вскоре обанкротилось. Достойная смена, — пишет «Орловская искра». — Депутат А. Митин вскоре, действительно, появился на очередном заседании, посвящённом «спасению» ТТП, и даже предложил создать на базе электротранспортного предприятия единый диспетчерский пункт для частных орловских автобусных маршруток… Худшие опасения работников МУПа начали подтверждаться. (…) Словом, посмотрели работники орловского ТТП на все эти дела, вспомнили обещания Музалевского (глава областной представительной власти!) и сдали свои едроссовские партбилеты (всё, что было) партийному начальству. Чем ещё они могут привлечь к себе внимание? В ответ, как водится, тишина…» (конец цитаты).

Остается добавить, что за день до сессии облсовета Юрий Гордюшин был уволен со своей должности, а на смену ему, как и ожидалось, пришел депутат Андрей Митин. Еще раз обратим внимание: три года назад, в феврале 2017-го, Митин был назначен директором другого муниципального транспортного предприятия – ПАТП-1, также находящегося на грани банкротства. Проработав там два месяца, он уволился, а еще через полгода ПАТП признали банкротом, в результате чего в городе не осталось муниципального автобусного транспорта, составлявшего конкуренцию частным перевозчикам. Очевидно, теперь пришла очередь трамваев и троллейбусов – и Митина назначили директором ТТП несмотря на массовый выход работников предприятия из партии «Единая Россия». Коммерческие интересы важнее политических?

«А что вы тут вообще, интересно»?

Добавим, в апреле прошлого года, когда коллектив ТТП вступил в жесткое противостояние со спикером облсовета, руководителем реготделения ЕР Музалевским, пожаловавшись президенту РФ Владимиру Путину на то, что тот игнорирует обращения сотрудников предприятия и не принимает никаких мер по реальному спасению ТТП, руководство МУПа, в свою очередь, обвинили политическом шантаже. Сделано это было в уже упомянутом выше пресс-релизе, распространенном от имени облсовета, однако не подписанном ни одним из депутатов. В ответ профсоюз работников ТТП потребовал от Музалевского публичных извинений за попытку «раздать пощечины трудовому коллективу». Естественно, никаких извинений от спикера не последовало – не царское это дело.

Отказ принести извинения – на этот раз уже не перед работниками отдельно взятого предприятия, а перед всеми жителями Орловской области – последовал и в ответ на выступление депутата Игоря Рыбакова по итогам отчета Музалевского на мартовской сессии облсовета.

В частности, Рыбаков напомнил спикеру о целом пакете законов, принятых облсоветом в период правления областью губернатором Потомским и реально ухудшивших жизнь граждан, а также о вмешательстве Музалевского в вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей города Орла. В свое время в сети интернет, а затем и в СМИ появилась аудиозапись (и ее расшифровка), сделанная на заседании фракции ЕР в Орловском горсовете, где Музалевский как руководитель реготделения ЕР давал депутатам директиву проголосовать за повышение тарифов на 15% под угрозой исключения из фракции и даже из партийных рядов. Кстати, когда Музалевского опять же как главного единоросса области упрекали в том, что «Единая Россия» нарушила предвыборное обещание не повышать тарифы, он заявлял, что не имеет к этому никакого отношения – дескать, так решил горсовет.

Расшифровку диалога депутата Рыбакова со спикером Музалевским опубликовал сайт «Орловские новости».

Игорь Рыбаков:

— Вы публично стали отрицать этот факт и говорить, что вы тут ни при чем. Вы, с высоты своего Олимпа, не снизошли до простых людей, чтобы объясниться по этому поводу. Как и объясниться по поводу незадекларированного имущества, как это сделал товарищ Вдовин. Не зря 28 тысяч жителей поставили подписи за вашу отставку и провели массовый митинг.

Вы бездействовали, когда Потомский и его камарилья растаскивали область. Вы, именно вы, политический приспособленец, паразитирующий на доверии граждан. По мнению многих граждан и по моему мнению, вы позорите партию «Единая Россия», вы позорите нашего президента.

Вопрос прямой: хватит ли у вас духа извиниться перед жителями Орловской области и сложить свои полномочия? Ответьте.

Леонид Музалевский:

— Хорошо. Значит, что касается коллегиального органа принятия решений депутатами. Повторяю, это коллегиальный орган (имеется в виду Орловский горсовет. – Прим. ред.). Мне, тем более перед вами, извиняться совершенно не за что.

Теперь про тарифы, уважаемые коллеги. А кто говорит, что я не был на фракции и не выступал? Знаете, я вот сделал анализ, он лежит у меня в документах, где, например, такая структура у нас есть, как «Лесоторговая база». Которая от 40 до 300 процентов ежегодно повышает тарифы на те товары, которыми управляющие компании, естественно, пользуются: краны, фитинги и так далее. Причем это официальный документ у меня, запрошенный в МУП «ЖРЭП (З)» и «Первой городской компании». А как же тогда жить нашим, извините, управляющим компаниям, обслуживать дома, когда, ну, скажем так, торгаши, — больше я их никак не назову, — повышают тарифы ежегодно. Ну, наверно, здесь тоже есть общественные организации, которым тоже будет интересно разобраться в этой ситуации. И мы опубликуем эти материалы в ближайшее время, покажем все: откуда складывается себестоимость, в том числе управляющих компаний и так далее.

Так что я давно ждал, когда же вы, там, вот всегда кричите: «Мы местные и так далее». Игорь Анатольевич, а вы ответьте на вопрос: вы где прописаны вообще? Вы какое отношение имеете к Орловской области? Вы родились в Западной Украине, прописаны в городе Москва, а что вы тут вообще, интересно?

Расшифровка этого диалога, на наш взгляд, – яркая иллюстрация того самого случая, когда спикеру Музалевскому лучше было бы молчать, чем говорить.

Во-первых, потому что налицо разница приоритетов: если Рыбаков говорит об интересах жителей области, то Музалевский делает упор на коммерческие отношения между торговым предприятием и управляющими компаниями и явно сочувствует последним. Наверное, не подозревая о том, что данный пассаж вряд ли вызовет понимание и сочувствие со стороны простых граждан. Во-вторых, явной глупостью выглядит угроза привлечь некие общественные организации для анализа опять же коммерческих отношений хозяйствующих субъектов. И наконец, в-третьих. Выпад Музалевского относительно места рождения и прописки депутата Рыбакова, а также его отношения к Орловской области отдает таким нехорошим ксенофобским душком и лицемерием, что за спикера как-то даже неудобно. С таким же успехом вопрос «а что вы тут вообще, интересно?» Музалевский мог бы задать целой плеяде депутатов и чиновников, с которыми он в течение многих лет, не покладая рук, трудился и трудится во имя и на благо Орловской области. Интересно, задавал ли Музалевский этот вопрос своему заместителю господину Владимиру Романову, уроженцу Дагестана, учившемуся в Петербурге и долгие годы работавшему там же, а в 2016 году внезапно назначенному заместителем руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ, а затем и избранному в Орловский облсовет – разумеется, от партии «Единая Россия»? Задавал ли Музалевский этот вопрос господину Земцову, москвичу, который до избрания депутатом Государственной думы от Орловской области (естественно, тоже от ЕР) никогда в этой самой области не бывал? Может быть, спикер облсовета спрашивал «а что вы тут вообще, интересно?» у уроженца туркменского города Мары и жителя Всеволожского района Ленинградской области Вадима Потомского и его многочисленных соратников – всех этих бабкиных, будариных, ремиг, вермишянов, стрелец и прочих и прочих, целыми косяками тянувшихся в Орловскую область, дабы ей управлять так, как они это понимали? И задавал ли спикер этот вопрос нынешнему губернатору Клычкову? Или его советнику Лежневу? А чиновнику Залогину, например? Может, он задавал его своему выдвиженцу на прошлых выборах в Орловский облсовет – московскому артисту господину Батурину, которого руководитель реготделения «Единой России» так жаждал видеть в региональном парламенте на месте депутата Игоря Рыбакова? Думаем, такого вопроса перечисленным товарищам спикер не задавал. Зато тому же Батурину его, правда, в более вежливой и грамотной форме, задавали жители избирательного округа депутата Игоря Рыбакова. И судя по результатам выборов московский актер не смог ответить на него правильно. Надеемся, в скором времени орловские избиратели обратятся с аналогичным вопросом и к самому спикеру Музалевскому – выборы не за горами. И, думаем, им будет неважно, где он родился и где прописан, им будет интересно, а что он тут вообще делал в течение долгих лет пребывания в должности первого лица представительной ветви региональной власти и лидера местных единороссов? Сумеет ли Музалевский ответить на этот вопрос? Или предпочтет промолчать?

Татьяна Филева