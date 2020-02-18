Иностранные деревянные поддоны признаны безопасными

В лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступили 66 образцов деревянных поддонов из древесины сосны для установления фитосанитарного состояния. Специалисты провели энтомологическую (на наличие вредителей), гельминтологическую (на наличие паразитов) и микологические (на наличие грибковых и плесневых поражений) экспертизы. В результате карантинных объектов не выявлено.

Как пояснили в пресс-службе лаборатории, древесные упаковочные материалы: поддоны, ящики, крепежные приспособления — все являются подкарантинной продукцией. Чтобы не испортить сырье или готовую продукцию во время транспортировки, складирования, важно их правильно зафиксировать. В этом деле не обойтись без специальных поддонов – подсобных средств стандартных размеров и форм, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ.

Поддоны выпускают для кратковременного и длительного хранения, перемещения, перевозки укомплектованных единиц грузов. Они экономят время, силы при подсчете и погрузке, помогают избежать порчи или утраты продукции. Без этих подставок не обойтись на промышленных предприятиях, в логистике, сфере оптовой и розничной торговли, строительной отрасли. Вот только нередко в поддонах поселяются опасные “пассажиры”, которые попав в дальние края и не имея естественных врагов, могут причинить катастрофический ущерб.