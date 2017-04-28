Иностранцам на Орловщине больше не рады

Квота на выдачу разрешений на временное проживание в нашем регионе иностранцам исчерпана. Как сообщили в пресс-службе орловской полиции, с 22 мая 2017 года прием документов для получения разрешений на временное проживание по квоте прекращен.

Вместе с тем, силовое ведомство еще раз напомнило, что без учета утвержденной правительством РФ квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину:

– родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или родившемуся на территории Российской Федерации;

– состоящему в браке с гражданином РФ, который имеет место жительства в РФ;

– находящемуся на пенсии либо инвалидности и имеющему детей – граждан РФ;

– имеющему родителя пенсионного возраста (инвалида) – гражданина РФ;

– участнику Госпрограммы по добровольному переселению;

– имеющему несовершеннолетних детей – граждан РФ;

– несовершеннолетнему, оформляющему разрешение на временное проживание одновременно с получением аналогичного документа его родителем, который принадлежит к одной из указанных категорий;

– ребенку, при условии, что один из его родителей – гражданин РФ;

– недееспособному и имеющему одного из родителей – гражданина РФ.