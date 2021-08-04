4 августа 2021



Иностранцы тоже смогут получить прививку от COVID-19

Все иностранные граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования, могут бесплатно получить вакцину от коронавируса в медучреждениях Орла и области. Соответствующая информация получена из Министерства здравоохранения РФ. При этом, как рассказал и.о. руководителя областного депздрава Владимир Николаев, по рекомендации Минздрава иностранцы, не имеющие полис ОМС, могут вакцинироваться от коронавируса на платной основе.

Было также отмечено, что поступившие вчера в регион 24,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» распределены между лечебными учреждениями. Распределение осуществлялось в соответствии с потребностями и объемами проводимой вакцинации. При этом остаток − 4 тыс. доз вакцины – находится в настоящее время в Орелфармации, и в случае возникновения потребности в том или ином медучреждении вакцина будет перераспределена.

Кроме того, в Орловскую область запланирована поставка еще 8 тыс. доз вакцины от коронавируса.

 

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Опубликовано 04 Авг 2021 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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