10 января 2019



Инспекторы ДПС спасли замерзавших на дороге водителя автобуса и пассажиров

Полицейские помогли отправить замерзавших на дороге пассажиров в населенные пункты на автомобилях, следовавших в попутном направлении, а также обогрели водителя, ожидавшего эвакуации автобуса.

Инспекторы ДПС ОБДПС ГИБДД регионального УМВД лейтенант полиции Андрей Рыбалкин и старший лейтенант полиции Андрей Чучуков следовали по маршруту патрулирования, когда около 16 часов на территории Глазуновского района обнаружили стоящий на дороге рейсовый автобус «Долгое — Орел». Около ПАЗа находились водитель и два пассажира. Мужчина рассказал полицейским, что в автобусе пробило блок двигателя. Большая часть пассажиров уже уехала на попутках. На зимней дороге оставались два пассажира, которые пока не смогли  уехать, и сам водитель, ожидавший эвакуатор. Мороз был достаточно сильный, и все замерзли.

Полицейские помогли пассажирам добраться до автостанции Змиевка, попросив водителей машин, следовавших в попутном направлении, подвезти граждан. Замерзшего водителя автобуса инспекторы ДПС посадили в служебный автомобиль отогреваться и находились с ним на месте происшествия до прибытия другого автобуса.

Водитель позвонил на телефон доверия регионального УМВД и поблагодарил полицейских, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 10 Янв 2019 в 14:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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