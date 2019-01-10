Инспекторы ДПС спасли замерзавших на дороге водителя автобуса и пассажиров

Полицейские помогли отправить замерзавших на дороге пассажиров в населенные пункты на автомобилях, следовавших в попутном направлении, а также обогрели водителя, ожидавшего эвакуации автобуса.

Инспекторы ДПС ОБДПС ГИБДД регионального УМВД лейтенант полиции Андрей Рыбалкин и старший лейтенант полиции Андрей Чучуков следовали по маршруту патрулирования, когда около 16 часов на территории Глазуновского района обнаружили стоящий на дороге рейсовый автобус «Долгое — Орел». Около ПАЗа находились водитель и два пассажира. Мужчина рассказал полицейским, что в автобусе пробило блок двигателя. Большая часть пассажиров уже уехала на попутках. На зимней дороге оставались два пассажира, которые пока не смогли уехать, и сам водитель, ожидавший эвакуатор. Мороз был достаточно сильный, и все замерзли.

Полицейские помогли пассажирам добраться до автостанции Змиевка, попросив водителей машин, следовавших в попутном направлении, подвезти граждан. Замерзшего водителя автобуса инспекторы ДПС посадили в служебный автомобиль отогреваться и находились с ним на месте происшествия до прибытия другого автобуса.

Водитель позвонил на телефон доверия регионального УМВД и поблагодарил полицейских, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.