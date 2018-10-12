Интернет-форум РИФ-Воронеж 2018 начал свою работу

12 октября состоялось открытие форума РИФ-Воронеж 2018 — это самое крупное и значимое IT-мероприятие региона. Участников из Воронежа и городов Черноземья ждут два насыщенных образовательных дня, выступления более ста спикеров, 6 тематических потоков, а также конкурсы, квесты, игры и большая выставочная площадка! Организаторы форума: Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, Рекомендательный проект «LikenGo!», Департамент экономического развития Воронежской области при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Генеральный партнер форума — Авиакомпания Turkish Airlines.

На открытии мероприятия в Expo Event-Hall Сити-парка «Град» первый замруководителя департамента экономического развития Воронежской области Игорь Кумицкий поздравил всех гостей с началом форума и пожелал продуктивной, конструктивной и успешной работы. Он также отметил, что развитие цифровой экономики является одним из приоритетов региональной политики. подчеркнул: «Наличие мощной научной и образовательной базы, возможности трудоустройства для работников IT-сферы, возможности организации собственных проектов создают практически уникальные условия для появления новых профессионалов в сфере информационных технологий в регионе».

Его мысль продолжил Андрей Петрищев, замдиректора Агентства по инновациям и развитию экономических и социальных проектов: «IT-разработки и телеком-коммуникации уже переходят границы стран. У нас в регионе более дешевая, но высоко квалифицированная рабочая сила. Сегодня компании, представленные в области, выполняют заказы и для Америки, и для Европы, они занимают на глобальной арене достаточно заметное место». Говоря про РИФ-Воронеж, Андрей Петрищев подчеркнул: «Мы приглашаем в качестве спикеров топ-менеджеров IT-компаний и компаний в сфере интернет-коммуникаций, делаем программу ежегодно еще более интересной. Сегодня РИФ-Воронеж занимает лидирующие позиции среди аналогичных форумов на территории России».

Об уровне развития профессионального интернет-сообщества в регионе говорил и Карен Казарян, главный аналитик Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций: «Те темы и вопросы, которые интересуют местную аудиторию, уже ничем не отличаются от московских или питерских. Интернет в стране, в том числе и в регионах, един, а бизнес конкурирует за клиентов по всей России».

Форум собрал профессионалов из разных сфер, перед участниками выступают спикеры по таким темам, как: интернет-маркетинг, поисковая оптимизация, дизайн, разработка, SAP, стартапы, карьера и кадры в IT. Эксперты говорят о digital-коммуникациях, репутации компаний в интернете, дизайне будущего, машинном обучении, мобильной разработке, инвестициях, регулировании интернета, развитии цифровой экономики.

Мероприятия деловой программы 12 и 13 октября продлятся до 18:00. В первый день также состоится вручение региональной интернет-премии РИФ-Воронеж 2018.

О форуме:

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках «РИФ-Воронеж» также проходит интернет-премия, основные задачи которой — содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы РИФ в 2018 году:

Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» www.innoros.ru

Рекомендательный проект «likengo!» www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области www.econom.govvrn.ru

Генеральный партнер форума — Авиакомпания Turkish Airlines https://www.turkishairlines.com/ru-ru/

При поддержке:

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, www.minsvyaz.ru

Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru

Правительства Воронежской области www.govvrn.ru

Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru

Партнер регистрации: Группа компаний «РТЛабс», www.rtlabs.ru

Партнер мероприятия:

Expo Event-Hall Группы компаний Хамина http://expoeventhall.ru/

Место проведения:

Expo Event Hall Сити-парка «Град», Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул Парковая 3.