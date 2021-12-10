10 декабря 2021



Инвалиды-колясочники помогут проектировщикам сделать Орёл доступнее

Вопрос о привлечении людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не только к приёмке, но и к разработке документации по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Жильё и городская среда» рассматривался накануне на заседании Общественного совета по делам инвалидов при администрации Орла.

На сегодняшний день в составе Общественного совета по делам инвалидов уже есть представители, которые получили сертификаты эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. И число желающих стать официально сертифицированным специалистом с каждым днем все больше.

«Мы вышли с предложением о включении представителей Совета в рабочую группу по разработке проектной документации. Кроме того, необходимо учитывать мнение грамотных специалистов с инвалидностью и в процессе строительства объектов», — пояснила активист Екатерина Ларина.

В этом году администрация Орла уже взяла за практику приглашать орловцев с ОВЗ на приемку дорог и общественных пространств. Именно они и указали на ряд ошибок и недоработок «безбарьерной среды».

«Следующий этап — это законодательно утвердить участие орловцев с ОВЗ, имеющих сертификаты эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды, во всех этапах: от разработки проектно-сметной документации до приемки объектов. Чтобы в процессе, от эскиза до исполнения, они смогли бы давать рекомендации и вносить свои корректировки не только в планы нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», но и всех остальных, реализуемых в городе», — отметила первый заместитель Мэра Орла Ирина Проваленкова.

Так, сейчас в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Советском районе начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, где также предусмотрены тренажёры для инвалидов. Но нужно предварительно узнать мнение тех, для кого они предназначаются, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Обеспечение безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения необходимо на все объекты социально-культурной, досуговой и коммерческой сферы — такие задачи перед администрацией Орла ставит Совет.

 

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Опубликовано 10 Дек 2021 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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