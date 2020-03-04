Инвестиции …в инвестора

№8 (587) от 4 марта 2020 г.

Гипермаркет строительных товаров «Леруа Мерлен» в Орле начнут строить уже этой весной. Как сообщают «Орловские новости» и «Орел таймс» со ссылкой на источник в правительстве Орловского региона, участок на улице Раздольной уже передали в аренду ритейлеру. «Леруа» составил план-график строительных работ. В 2021 году планируется завершить строительство гипермаркета.

Напомним, правительство области сообщило о подписании соглашения о реализации данного инвестпроекта в июне 2019 года. Компании выделили

земельный участок рядом с торговым центром Metro на ул. Раздольной. В августе 2019 года горсовет согласовал перевод жилой и «парковой» зон на данном участке в зону делового, общественного и коммерческого назначения. Под строительство торгового центра отдается городская территория с разрешенным видом использования «объекты, рассчитанные на большой поток посетителей (более 500 кв. м общей площадью)». Как следует из извещения, опубликованного правительством Орловской области, планируемая ежегодная арендная плата за использование этого участка 10 039 562р. Кадастровая стоимость участка — 269 946 015 р.

В феврале текущего года сразу у двух депутатов Орловского горсовета — Евгения Косогова и Сергея Елесина – возникли вопросы по поводу особых преференций, которые предоставлены торговому предприятию.

В частности депутат Евгений Косогов обратился к прокурору Орловской области Ивану Полуэктову с просьбой принять меры прокурорского реагирования на предмет предоставления в аренду земельного участка торговому предприятию без предварительных торгов и законности работ по водоотведению, которые в настоящее время проводятся муниципальным предприятием «Орелводоканал» на территории будущего гипермаркета.

Совсем недавно администрация города Орла объявила аукцион по ул. Раздольная, 15 для строительства многоквартирного жилого дома. При этом, как известно, на той же улице земля была предоставлена в аренду без проведения торгов предприятию, занимающемуся розничной торговлей, а именно под строительство гипермаркета «Леруа Мерлен», сообщает депутат Евгений Косогов. — В связи с этим возникает закономерный вопрос: почему одним можно выделять земли без торгов под строительство магазина, а другим для строительства многоэтажных домов необходимо участвовать в торгах?

Также Косогов уточняет: в извещении о проведении аукциона на Раздольной, 15 сказано, что победитель за свой счет производит водоотведение; инвестиционной программой «Орелводоканала» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены. И в то же время информация об извещении, касающемся проведения закупок по водоотведению для строительства гипермаркета, на специализированном сайте отсутствует.

Стоимость водоотведения за 1 км — от 10 до 15 млн рублей. И депутат сильно сомневается, что «инвестор» будет платить за водопровод из своего кармана. По мнению Косогова, всё указывает на то, что «Орелводоканал» сделает это для «Леруа Мерлен» бесплатно и что администрация города Орла в этом каким-то образом заинтересована.

В случае подтверждения этой информации можно будет говорить о том, что здесь прослеживается коррупционная составляющая со стороны должностных лиц МПП ВКХ «Орелводоканал» и администрации города Орла, — заключает Евгений Косогов.

Депутат просит прокуратуру проверить, за чей счет производится водоотведение на территории будущего гипермаркета, а также «правомерность производства работ по водоотведению на указанном земельном участке».

Кроме того, депутат горсовета Сергей Елесин в своем обращении в надзорное ведомство уточняет: органами местного самоуправления могут устанавливаться лишь порядок определения размера аренды, порядок, условия и сроки внесения внесения арендной платы за земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, но не размер арендной платы. Согласно п.3 ст. 65 Земельного кодекса РФ, размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

Также Сергей Елесин высказался о незаконности «непроведения торгов», что лишает потенциальных желающих возможности принять участие в конкурентной борьбе за право доступа к земельному ресурсу и ограничивает конкуренцию.

Предоставление в аренду без торгов участка с разрешенным видом использования «Объекты, рассчитанные на большой поток посетителей (более 500 кв. м общей площадью)» не только существенно ограничивает права и законные интересы индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций в праве принять участие в аукционе и предложить наиболее высокую цену аренды, но и не позволяет муниципалитету заключить договор аренды по наиболее высокой предложенной на аукционе цене по сравнению с ценой аренды по договору, заключенному без проведения торгов. Разрешенный вид использования «объекты, рассчитанные на большой поток посетителей (более 500 кв.м общей площадью)» дает право арендатору строить различного рода объекты коммерческого назначения, такие, например, как торгово-развлекательные центры, крупные гипермаркеты товаров продовольственного и непродовольственного назначения в целом, а не узкоспециализированного назначения, которым является гипермаркет строительных материалов».

Депутат просит прокурора Орловской области принять меры прокурорского реагирования в части отмены действий правительства Орловской области о проведении 29.10.2019г. конкурсного отбора с заключением договора аренды земельного участка с ООО «Леруа Мерлен Восток» без проведения торгов в нарушение ФЗ «Об ограничении конкуренции» и, как следствие, существенного снижения арендной платы без законных на то оснований.

Также Сергей Елесин настаивает на проверке законности решения Орловского горсовета о переводе «парковой» зоны в зону делового, общественного и коммерческого назначения.