Инвестиционный прорыв или экономический крах?

«Наша версия»

№12 (587) 27.03-02.04.2017

При Вадиме Потомском Орловская область втягивается в новые долги и сомнительные прожекты

О самом крупном в истории Владима Потомского в Орловщине инвестиционном контракте не писали разве только самые ленивые СМИ. Прогубернаторские – с восхищением, независимые – со скепсисом.

Исходя из официальных деклараций господина Потомского, губернатора Орловской области, ему «удалось пробить железобетонную инвестиционную стену» и в ближайшее время под Орлом – на территории агрофирмы «Мценская» и на куске земли в индустриальном парке «Зелёная роща» – силами словенской компании «РИКО» будут воздвигнуты корпуса четырёх заводов – по переработке зерна, по убою скота и кожевенно-обувного профиля.

Заявленное число новых рабочих мест потрясает – 4 тысячи! Размер инвестиций – 400 млн евро, или почти 25 млрд российских рублей, «убивает наповал»! А щедрые, взахлёб, интервью губернатора о личной поддержке проекта на самом высоком уровне заставляют верить в невозможное. Губернатор, приведший регион чуть ли не к экономическому коллапсу, социальным взрывам, политическим скандалам, да ещё и с сомнительной репутацией, вдруг – в фаворе у Кремля?

Все сказки, басни и былины члена ЦК КПРФ Вадима Потомского развеялись как дым очень скоро. Не прошло и месяца, как на один из запросов поступил ответ из Министерства экономического развития. В письме поясняется, что никакого международного статуса документ, подписанный Потомским и словенским бизнесменом Шкрабицем, не имеет. Да и не соглашение это, не контракт, не договор, не меморандум об инвестициях, а всего лишь декларация о желаниях и воображениях. Впрочем, в «пустоте» подписанного документа может убедиться любой несведущий в экономике или в хозяйственных вопросах. Никаких обязанностей, никаких прав, никаких действий сторон. Так… мечты, грёзы, сны.

«Заводы будут строиться. Даю гарантию!»

С таким же успехом фонтанирующий нереальными прожектами губернатор мог бы и «зуб дать» – в контексте вопроса, который задавал коммунисту Потомскому в прямом эфире на радио известный ведущий Владимир Соловьёв, цитируя эсэмэски о герое программы: «Вадим Владимирович, вы – бандит?». Зуб зубом, а гарантия орловского губернатора не стоит и ломаного гроша, подозревают жители региона. Фирма «РИКО» из словенского города Любляна скорее всего никогда за свою практику не выступала в роли инвестора, а занимается инжинирингом, точнее – адаптацией проектов технологических модулей к условиям заказчиков, а также посредническими услугами по поставке оборудования и обучению персонала. Представительство «РИКО» в Москве – это формальный офис, оно, вероятно, даже не выступает стороной в инжиниринговых проектах, а счёт самих проектов в России ограничивается единицами, и реализуются они в основном через ООО «Рико-Маш». Насколько мы поняли, это та самая организация «Рико-Маш», чей ОГРН такой: 1037700159529. На неё уже зафиксированы судебные разбирательства и иски. Если довериться сайту ru.rus.company, то можно узнать, что за последние два года выручка ООО составила 0 рублей 00 копеек. Что можно сказать по подобной отчётности о деловой активности и партнёрской репутации предприятия? Кажется, ничего лестного. А если добавить, что на ООО «Рико-Маш» имеется исполнительный лист в картотеке судебных приставов на 105,9 млн рублей!

Учредителями ООО «Рико-Маш» являются два физических лица с иностранным гражданством – Янез Шкрабец (директор компании Riko O.O.D.) и Йозо Драган, который возглавляет представительство Riko O.O.D. Именно г-ну Драгану во время визита словенцев в Орёл в декабре 2016 года адресовал Вадим Потомский свои восторженные слова любви и благодарности.

И как здесь не вспомнить русскую пословицу про то, как рыбак видит рыбака? Йозо Драган – ведущая официальная фигура Riko O.O.D. в орловских проектах на «400 млн евро», как оказалось, партнёр непростой. Можно даже сказать, эксклюзивный. Похоже, что именно он имел отношение к крупнейшему скандалу о нанесении ущерба федеральному бюджету РФ порядка 400 млн долларов. В акте Счётной палаты РФ от января 2004 года некий Йозо Драган упоминается как представитель европейской фирмы «Транстрейд», который родом из Хорватии, но проживает в России и учреждает фирмы. Как писала тогда «Новая газета», г-н Драган осуществлял содействие в сделках с российскими предприятиями. Вследствие такого «сотрудничества» «путём фальсификации и подлога документов, а также с превышением должностных полномочий была незаконно оформлена и обменена на еврооблигации несуществующая задолженность бывшего СССР». Неудивительно, что, как тогда, так и сейчас, предметом контрактов являлись инжиниринговые сделки, поставки оборудования и производств «под ключ». 13 лет назад это были подложные контракты, фиктивные договоры и фальсифицированные сделки, плательщиком по которым стал бюджет Российской Федерации. Напрашиваются тонкие логические ассоциации. Вероятно, всё тот же представитель иностранного партнёра, всё те же поставки оборудования с «инвестиционной подоплёкой», но в контрактные перспективы уже втягивается бюджет Орловской области. Ведь именно субъект РФ является держателем государственного пакета акций АО «Агрофирма «Мценская» и АО «Корпорация развития Орловской области», которые своим имуществом должны вложиться в словенские проекты и платить по долгам за их реализацию. Да и сам бюджет региона будет обязан дать свои официальные гарантии на случай срыва платёжных обязательств орловских сторон проектов. Это будет следующая «триумфальная» долговая яма после печально известного проекта «Пшеница-2000. Орёл».

Коммунист Потомский сосредоточится на «разведении овец»

Несмотря на то что инвестиционного контракта на 400 млн евро не существует, орловский губернатор продолжает рассказывать разные истории Кремлю, составителям губернаторских рейтингов и населению области про необъятные перспективы региона, открытые его могучим талантом руководителя. Вот уже овцеводство объявлено ориентиром в АПК, а в кулуарах Сочинского инвестиционного форума ставленник Зюганова Потомский говорит о «сегодняшнем запуске» со словенцами кожевенных заводов и обувных фабрик. Однако нестыковки в версиях инвестиционного «прорыва» становятся всё приметнее. В журнале «Профиль» говорится, что в Орловской области «уже в этом году начнётся строительство обувной фабрики и завода по переработке зерна. Позже создадут кожевенное предприятие и завод по убою и переработке мяса крупного рогатого скота и овец мощностью 15 тыс. тонн мяса в год. Проект на 85% финансирует словенская компания, которая будет реализовывать половину продукции четырёх заводов в Европе».

Как известно, дьявол кроется в деталях. И неожиданным представляется разделение объёмов будущей продукции, которую словенцы и орловцы будут делить пополам. Выходит, изготовление, сырьё, материалы, налоги, издержки будут возлагаться только на орловскую сторону, а готовая продукция будет делиться поровну? Ещё одна интересная деталь – это уточнение, что словенцы берут на себя только 85% вложений в проекты, а не 100%, как вещали губернаторские СМИ. Тогда следует понимать, что 15% – это доля инвестиций с орловской стороны? Скорее всего именно так. И это поясняет сам Потомский в своём очередном интервью ТАСС: «От нас требуется порядка 65 млн евро в течение 5 лет. Сейчас мы находимся в переговорном процессе с российскими банками о предоставлении кредитной линии».

Возникают встречные вопросы: где, в каких бюджетах региона и АО с его участием будут изыскиваться эти деньги? что входит в эти 65 млн евро? Ведь исходя из презентаций словенских проектов землю, инфраструктуру, административное сопровождение проектно-сметной документации и экспертизы орловская сторона, похоже, вынуждена будет представить под будущие заводы практически даром. Более того, в прах гипотетически должны быть уничтожены действующие агрофирмы с годовой выручкой более 800 млн рублей и активами под миллиард.

Эксперты-аналитики, подсчитавшие для газеты «Коммерсантъ» примерную стоимость тех четырёх заводов, которые обещает Орловщине «словенская инженерная мысль», так и не смогли выйти на объявленную сумму в 400 млн евро. Пораздельное суммирование стоимости аналогичных производств может дать результат как минимум вдвое ниже, чем озвучивал орловский губернатор. Но если общая сумма пусть фантомных, но якобы планируемых заводов завышена в 2 раза, то откуда у г-на Потомского чёткая и конкретная установка искать и оформлять кредитную линию именно на 65 млн евро? Похоже, что именно такой заём на фоне предположений о возможном кураторстве из Кремля пытаются выбить для словенских проектов заместители Потомского, рассчитывая втянуть в кредитные обязательства АО «Агрофирма «Мценская» и индустриальный парк, а в гарантийные (поручительство) – бюджет Орловской области.

Куда пойдут эти 65 млн евро в случае закладки «с потрохами» всех активов и имущества агрофирмы и гарантий бюджета Орловской области? Исходя из арбитражной практики по контрактам с такими вот «инжиниринговыми» посредниками искомые 65 млн евро должны уйти в качестве авансовой предоплаты словенскому партнёру. В нашем случае – фирме, которой владеют два физических лица с иностранным гражданством. Дальнейшие пути и судьбы этих денег неисповедимы. Как непредсказуема и губернаторская карьера главного «гаранта» орловско-словенского проекта коммуниста Потомского, который в рейтингах числится одним из кандидатов на вылет.

Однако тяга к сотрудничеству с сомнительными кругами у Потомского магнетическая, всеобъемлющая и на первый взгляд иррациональная. А на второй? Если во главу угла поставить не риски бюджета Орловской области, не доскональную финансово-экономическую проработку выгод проекта для региона, то объяснить лоббирование «словенских прожектов» можно только личной заинтересованностью главы региона, не странно ли?

Между тем государственный долг Орловской области достиг почти 16 млрд рублей. Область имеет один из самых высоких в ЦФО темпов роста долговой нагрузки – 118,9%. Дефицит бюджета – почти 3 млрд рублей.

Откуда же и как планирует Потомский «отстегнуть» словенским «инвесторам» почти 5 млрд рублей? А это как раз те требуемые 65 млн евро в пересчёте на российскую валюту – более 4 млрд рублей и под миллиард рублей процентов по кредиту? Наша версия – из карманов орловского бизнеса и населения.

А теперь следите за пальцами

Как сообщил портал region-orel.ru, в регионе официально начата работа над выпуском собственных государственных бумаг и 28 февраля правительство области утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций, а также установило предельный объём их выпуска на 2017 год. Он составит 5 млрд рублей. Не тех ли самых 5 миллиардов?

Нелишне отметить, что экстренное обращение правительства Потомского к механизмам выпуска ценных бумаг не может, как уже пробуется объясняться в губернаторских СМИ, стать новым трендом Москвы и Минфина. Хотя бы потому, что такие механизмы действуют ещё с 1998 года по федеральному закону № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». Если бы правительство области ставило задачу заменить внутренними займами коммерческие кредиты бюджета, то его поведенческая линия в 2014–2017 годах по отношению к бизнесу была бы рассчитана на повышение своего доверия. Создавался бы благоприятный предпринимательский климат, развивалось бы производство, росло количество рабочих мест. Тогда бизнес и состоятельное население были бы заинтересованы во вложении собственных средств через областные облигации в поступательное, стабильное и здоровое развитие экономики региона. В Орловской же области тенденции обратные: власти в регионе не доверяют, конструктивной силы в ней не видят. Отсюда массовые жалобы бизнеса к уполномоченному по правам предпринимателей, реакция на жёсткий фискальный прессинг, более трети убыточных предприятий, сокращение объёмов инвестиций, падение производства, снижение грузооборота и товарооборота, перерегистрация крупных налогоплательщиков в других регионах из-за преследования властей. Рассчитывать в таких обстоятельствах на добровольное желание орловцев купить облигации внутреннего займа Орловской области – наивно, а провал займа лишь доказал бы несостоятельность региональной власти.

Говорят, что

По-видимому, Вадим Потомский идёт ва-банк и готов рискнуть выпуском ценных бумаг, чтобы собрать денег. Для этого, как уже ощущают на себе представители бизнеса Орловщины, ему скорее всего уже не требуется завоевание доверия и создание благоприятного мнения о своём руководстве. На дворе начало года, акционерные общества утверждают годовые отчёты, предприятия представляют бухгалтерские балансы, предприниматели декларируют доходы. Похоже, что в Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области губернатор «завёл» своего руководителя Сергея Маркевича. Он приехал за Потомским из Питера, так же как и многие другие начальники контрольно-надзорных структур и члены «личной команды» губернатора. А кому, как не подобным, «вступать в противоречия с непокорными», не пожелавшими купить облигации займа Орловской области? В регионе уже поговаривают о, вероятно, существующей разнарядке, где могут указать, сколько и кому надлежит выкупить ценных бумаг, чтобы набрать нужную сумму в 5 млрд рублей для авансового платежа словенским «инвесторам». Не окажется ли новый долг фатальной долговой петлёй для субъекта РФ, не обескровит ли он предпринимательскую среду? Бизнес Орловщины – в нервном ожидании фискального террора, контрольных провокаций и административного давления. Пружина сжимается.

Анастасия Ларионова

Опубликовано: 27.03.2017 08:01

Источник: https://versia.ru/pri-vadime-potomskom-orlovskaya-oblast-vtyagivaetsya-v-novye-dolgi-i-somnitelnye-prozhekty