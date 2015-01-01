Инвесторы не решают проблемы занятости в Орловской области

Инвесторы, которые приходят в наш регион, очень часто организуют работу на новых предприятиях по вахтовому методу. При этом, рабочих привозят из других регионов, и зачастую и вообще из республик бывшего СССР. Поэтому открытие новых производств и создание новых рабочих мест никак не решает проблем занятости местного населения. Об этом на комитете по экономической политике рассказал начальник областного управления труда и занятости Анатолий Майоров.

Он пояснил, что со своей стороны управление не может повлиять на ситуацию. Но областные депутаты могли бы включиться в решение этой проблемы. По мнению господина Майорова, в инвестконтрактах можно было бы прописать пункт о приоритетном привлечении рабочей силы именно из местных жителей. Тогда новые инвесторы, которые приходят в наш регион, не только зарабатывали бы на орловской земле, но и помогали в решении социальных вопросов.

Напомним, ранее на одном из комитетов областного совета уже звучала критика в адрес иногородних инвесторов, которые не хотят вкладываться в развитие социальной инфраструктуры на селе. По словам глав местных администраций, инвесторы даже не хотят идти с ними на контакт, опасаясь, что их попросят о спонсорской помощи школам или о чем-то подобном. Между тем, многие еще помнят времена колхозов, когда крупные сельхозпроизводители заботились не только об извлечении максимальной прибыли, но и помогали в решении местных вопросов главам сельских поселений. Новое поколение работодателей социальной ответственностью не страдает.

 

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Опубликовано 18 Апр 2017 в 16:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


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Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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