Искали юристы, искала полиция…

№5 (629) от 10 февраля 2021 г.

…Искали долго и не могли найти. Кого? Хорошо известных в Орловской области граждан. А именно сподвижников экс-губернатора Потомского Александра Ремигу, Анатолия Мишанова, Сергея Филатова. В команду «разыскиваемых» входили еще Андрей Синягов и Денис Блохин, но этих двоих нашли. Все перечисленные граждане когда-то числились членами Совета директоров АО «Орелоблэнерго», как и его прежний директор Евгений Зиновьев. Сегодня Евгений Зиновьев – фигурант уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту хищения денежных средств «Орелоблэнерго» в особо крупном размере. Но речь сегодня не об этом. Помимо перспективы быть осужденным по уголовной статье, перед Евгением Зиновьевым маячит еще одна не очень приятная перспектива. Предприятие, которое он не так уж давно возглавлял, сегодня пытается взыскать с бывшего директора более трех миллионов рублей. Юристы, представляющие интересы Зиновьева в Арбитражном суде, полагают, что из него сделали стрелочника. Почему? Сейчас расскажем.

Напомним, Евгений Зиновьев – протеже экс-губернатора Вадима Потомского – возглавлял АО «Орелоблэнерго» в 2014-2017 годах. Как неоднократно писала «Орловская среда», в этот период областное предприятие (единственным акционером является департамент госимущества и земельных отношений Орловской области) активно оказывало благотворительную помощь различным организациям. Сегодня часть этих средств и пытаются взыскать с Зиновьева.

Как рассказала нашему изданию представитель Евгений Зиновьева в в Арбитражном суде, иск бывшему директору «Орелоблэнерго» о взыскании ущерба в сумме 3 миллиона 100 тысяч рублей вчинило само «Орелоблэнерго». Это сумма благотворительной помощи, которую в 2016-2017 годах предприятие перечислило семи адресатам.

Так, например, 15 июля 2016 года 500 тысяч рублей было направлено муниципальному образованию «Город Орел». Но если вы думаете, что эти деньги поступили в городской бюджет, то вы глубоко ошибаетесь. По условиям договора между «Орелоблэнерго» и муниципалитетом деньги были перечислены МУП РОУ (450 тысяч рублей) и некоему ООО «Наши дети» (50 тысяч рублей) с целью… содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовному развитию личности. Каким образом городское похоронное бюро и ООО со штатной численностью один человек, занимавшееся в 2015-2016 годах содержанием светодиодного экрана на площади Ленина (не безвозмездно, а за 490 тысяч рублей из бюджета) осуществляли образовательную, культурную и просветительскую деятельность, не очень понятно, но факт остается фактом: «Орелоблэнерго» этой деятельности посодействовало.

Как посодействовало и поездке в Словению губернаторского хора «Лик», который Потомский возил в Балканскую страну ради собственного пиара, с размахом рекламируя подписание фейкового инвестиционного соглашения с фирмой «РИКО», которое сегодня кануло в Лету. На эту поездку благотворитель в лице «Орелоблэнерго» в мае 2017 года выделил Орловской филармонии 400 тысяч рублей. Тогда же благотворительная помощь в сумме 200 тысяч рублей была оказана театру «Свободное пространство» (на проведение фестиваля «Люди»), а месяцем ранее 50 тысяч от «Орелоблэнерго» получила орловская «Федерация дзюдо» (как мы помним, Потомский очень уважал этот вид спорта). Не были обижены также футбольный клуб Орел (который, правда, просил деньги для санатория «Дубрава» — 955 тысяч рублей) и Орловский областной фонд поддержки сотрудников и ветеранов службы ГАИ-ГИБДД (50 тысяч рублей). Ну, а самый крупный благотворительный транш в размере один миллион рублей ушел омскому ООО «Авангард Ритейл энд Медиа» в июле 201 года, то есть незадолго до празднования юбилея Орла. О последней организации «Орловская среда» также писала неоднократно, так как «благотворительные» взносы на ее счет поступали не только от «Орелоблэнерго», но и от других областных государственных и коммерческих предприятий области. Эти средства омская фирма должна была потратить якобы на подготовку праздничных юбилейных мероприятий, но следов ее деятельности в Орле обнаружить пока не удалось.

Впрочем, речь сейчас не столько о сомнительных целях, на которые перечислялась благотворительная помощь, сколько о том, что решения об оказании этой помощи принимал не гендиректор Зиновьев единолично, а целый совет директоров «Орелоблэнерго».

А входили в него те самые хорошо известные граждане, фамилии которых мы перечислили в самом начале статьи: вице-губернатор Александр Ремига, заместитель Потомского по инвестиционной деятельности Сергей Филатов и его заместитель Юрий Савкин, первый заместитель Потомского Анатолий Мишанов, руководитель департамента госимущества Андрей Синягов, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и т.д. Денис Блохин и сам Зиновьев. И вполне логично, что Зиновьев не желает нести единоличную ответственность за коллективные решения. Представитель Зиновьева считает, что из него сделали стрелочника, а основные бенефициары уходят от ответа перед законом.

— Согласно Уставу АО «Орелоблэнерго» Зиновьев не имел права не выполнить решений Совета директоров. И он эти решения выполнял, — рассказала представитель Зиновьева «Орловской среде». – Всего было семь договоров по оказанию благотворительной помощи различным организациям. Почти все эти организации были некоммерческие: филармония, футбольный клуб… Кто как не областное правительство в лице единственного акционера – департамента госимущества – должно поддерживать областные спортивные и культурные организации? – задается риторическим вопросом представитель экс-директора «Орелоблэнерго». – И естественно, что эти организации (с их плачевным финансовым состоянием) обращались за помощью – это нормально. Особо стоит отметить, что благотворительная помощь оказывается исключительно из чистой прибыли общества. И каждый год единственный акционер в лице департамента госимущества, распределяя чистую прибыль, полтора миллиона выделял на благотворительность. Далее, по мере поступления писем с просьбами оказать помощь той или иной организации, директор АО выносил эти вопросы на заседания совета директоров, и совет директоров принимал решения о выделении благотворительной помощи. А далее директор организовывал выполнение этих решений. Повторю: выделение этой помощи не привело к убыткам общества, она выделялась из суммы чистой прибыли. Все это отражалось в годовом отчете, который опять же утверждал единственный акционер – департамент госимущества.

В течение трех лет, пока Зиновьев был директором (с конца 2014 по конец 2017 гг.), все было хорошо – ни у кого никаких претензий относительно выделения благотворительной помощи не было. Когда он лишился должности, возникли претензии, — говорит юрист. – Аналогичная история произошла и со следующим директором, на которого «повесили» около 200 тысяч. Поэтому, во-первых, мы стремимся доказать, что убытков не было и не могло быть. И хотя в 2017 году общество сработало в убыток, наличие этих убытков никак не связано с благотворительной деятельностью. И во-вторых, мы настаиваем, что солидарную ответственность по этим сделкам должен нести и совет директоров. И мы хотели привлечь их в качестве соответчиков. Однако в процессе заседания и «Орелоблэнерго», и учредитель (департамент госимущества), привлеченный в качестве третьего лица, заявили, что все эти протоколы заседаний совета директоров… вообще не действительны. Под тем предлогом, что Уставом общества не предусмотрен порядок принятия решений по благотворительности. То есть не было Положения о благотворительности. При том, что ежегодно совет директоров принимал по несколько решений об оказании благотворительной помощи и перечислял миллионы рублей! Получается, что виноват один директор как исполнительный орган.

Заметим, что в процессе рассмотрения иска в Арбитражном суде Орловской области представители ответчика (Евгения Зиновьева) в качестве соответчиков членов команды Потомского привлечь не смогли – и истец, и третье лицо (депаратмент) выступили против. Тогда чудесный совет директоров попытались привлечь к процессу в качестве третьих лиц. Но и это оказалось невозможно, потому что большинство этих деятелей попросту … не смогли найти!

— Мы сделали запрос в «Орелоблэнерго», запросили данные членов совета директоров, — рассказала представитель Зиновьева. – Нам заявили, что никаких данных у них нет! Как нет? Когда их назначали членами совета директоров, они были обязаны представить паспортные данные единственному акционеру – это четко прописано в законе. Нам отвечают: вот, они работали в облправительстве, нам их данные оттуда давали. Хорошо, делаем запрос единственному акционеру. Руководитель департамента Платонова тоже отвечает: у нас нет данных, не можем предоставить. Отказы предоставили в суд, и уже суд попытался истребовать данные через органы внутренних дел. Приходит ответ из УМВД в отношении только двух лиц – Блохина и Синягова. Их адреса нашли, и их двоих привлекли. А остальных… — нет данных. Но есть интернет, который знает все.

В итоге представителю Евгения Зиновьева удалось найти ИНН и даты рождения каждого «фигуранта» — суд сделал повторный запрос и получил ответ из полиции: «информация в отношении гр. Ремига А.А., Филатова С.Н., Мишанова А.В. не может быть предоставлена в связи с большим количеством совпадений»! Как выяснилось, данных граждан искали лишь на территории Орловской области, а в других регионах – нет. Хотя всем прекрасно известно, что гражданин Ремига, например, сейчас занимает высокий государственный пост во Владимирской области…

— Понятно, что и «Орелоблэнерго», и департамент умышленно не дают нам данные этих лиц – они просто не могут ими не располагать. Но, получается, эти данные не дает и УМВД! – не скрывает эмоций представитель Зиновьева, и, по нашему мнению, эти эмоции вполне оправданны.

Мы далеки от того, чтобы выступать в роли общественных адвокатов Евгения Зиновьева. Но мы убеждены, что за сомнительные дела, творившиеся в «Орелоблэнерго» в период губернаторства Вадима Потомского, должен отвечать не только Зиновьев, но и остальные члены команды бывшего губернатора, с чьего ведома и с чьим участием эти дела проворачивались. Думаем, сам Зиновьев считает так же. Во всяком случае теперь, когда Арбитражный суд Орловской области полностью удовлетворил иск «Орелоблэнерго» к Евгению Зиновьеву и обязал последнего выплатить предприятию 3,1 миллиона рублей. Представители Зиновьева обжалуют данное решение в 19-м Арбитражном апелляционном суде. Мы же надеемся, что вышестоящий суд сумеет не только идентифицировать и разыскать всех перечисленных бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, но и привлечь их к ответу. Потому что перед законом стрелочников быть не должно.

Федор Крюков