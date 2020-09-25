Исток реки Оки стал памятником природы регионального значения

Постановлением облправительства № 589 исток Оки, расположенный в Глазуновском районе (в Сеньковском сельском поселении), объявлен памятником природы регионального значения. Территория, занятая им, получила статус особо охраняемой природной территории. Нормативно-правовым документом утверждены границы особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Исток Оки» и установлен режим особой охраны территории.

Теперь департаменту надзорной и контрольной деятельности надлежит оформить охранное обязательство и паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения, а также обеспечить внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах особо охраняемой природной территории.

Режим особой охраны территории памятника природы «Исток Оки», в частности, включает в себя запрещение любой хозяйственной деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

строительство зданий, сооружений и иных объектов, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, не связанное с обеспечением функционирования памятника природы;

проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых;

деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;

загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод;

рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за исключением проведения научных исследований и мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы;

уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания объектов животного мира;

сброс отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега;

разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и сельскохозяйственные палы;

расширение существующей дорожно-тропиночной сети;

выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных животных;

повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов инфраструктуры памятника природы;

все виды рекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие на памятник природы, в том числе обустройство стоянок, установка палаток и тентов.

В теории все это звучит прекрасно. А как выглядит состояние памятников природы на практике — можно посмотреть на примере уже существующего памятника природы — балки Непрец. Мало того, что по территории балки проложены автомобильные дороги, регулярно выкашивают редкие растения на корм скоту, так еще и балку чуть ли не каждую весну поджигают. В этом году огонь прошел практически по всей особо охраняемой территории. Несколько лет назад балка Непрец попала в СМИ, так как в балке регулярно забирали плодородный чернозем и вывозили его КАМАЗами. И это не считая того, что край балки превратили в несанкционированную свалку. А растения-захватчики уже в ближайшие 10-15 лет сведут на ноль всю уникальную флору. Какие “сюрпризы” ждут исток Оки — покажет уже ближайшее время.