«Историческое время выпало на нашу долю. Радуйтесь! (В. Черномырдин)

№24 (561) от 10 июля 2019 г.

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция, считающейся меккой отечественной аграрной науки, может прекратить своё существование.

Напомним, не так давно это учреждение перестало быть самостоятельным и вошло в состав «Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур» не без участия главы региона Андрея Клычкова и его заместителя по развитию АПК Дмитрия Бутусова, инициировавших реформы. Чиновники обещали «ускорение и развитие» Шатиловки в статусе филиала научного центра, однако на деле, как и следовало ожидать, вышло обратное.

«Что за дом притих, погружен во мрак?»

Напомним, в одном из недавних номеров «ОС» мы опубликовали письмо бывших работников научного учреждения, которые с горечью констатировали:

обстановка в Шатиловке напоминает лихие девяностые. Нынешнее руководство станции избавляется от движимого имущества, даже ценное оборудование сдается на металлолом, есть вопросы к качеству учета произведенного в прошлом году зерна. Из этических соображений мы не опубликовали письмо граждан полностью, но отклик, точнее, предложение, от директора филиала Вячеслава Костина, мы получили.

Вячеслав Ефимович договорился с нами о встрече, в ходе которой рассказал о небывалых успехах Шатиловки, которыми она обязана … сельскохозяйственному предприятию АО «Щелково Агрохим». Признаться, это странное сотрудничество — госучреждения и коммерческой организации — нас удивило, ведь федеральная земля, находящаяся в постоянном пользовании учреждения, не может сдаваться в аренду кому бы то ни было. И если это не аренда, а некий договор о сотрудничестве, согласно которому Шатиловка за использование земли получит (или не получит?) от коммерческой структуры какие-то мифические бонусы, то насколько законно заключение такого договора? Насколько законно долгосрочное обременение объекта федеральной собственности, а именно земли?

Со слов директора филиала Костина, «Щелково Агрохим» на сегодняшний день выступает в роли благодетеля, которое возделывает на ранее заброшенных шатиловских полях сельскохозяйственные культуры с использованием своей техники, удобрений и средств защиты растений, о которых здесь раньше и не слыхивали, и только одно это должно внушать оптимизм. Тем более что опытным полям Шатиловки «перепадают» удобрения. Не бесплатно, конечно.

Согласитесь, что оптимизм в отношении небедной коммерческой структуры, которая, со слов Костина, проводит на шатиловских землях «экологические испытания», и оптимизм в отношении дальнейшей судьбы дышащего на ладан научного учреждения — это не совсем одно и то же. Перспективы «Щелково Агрохим» приблизительно ясны, а вот о будущем Шатиловки ее директор Костин выразился весьма туманно.

Вячеслав Ефимович, в частности, не поддерживает идею сохранения и приумножения того, что еще осталось, он — за активное развитие и, пожалуй, сторонник революционных идей. Но и тут все не просто: с одной стороны, он за избавление от старого хлама, с другой — ничего в металлолом он не сдавал, и авторы письма все придумали. И вроде как негоже начинать строительство нового «дома», не имея средств и спалив дотла старый… Но ведь не осталось же в регионе сельхозпредприятий, которые когда-то были колхозами… Что касается рухнувшей этой зимой крыши со склада ёмкостью 1500 тонн пшеницы на въезде в с. Моховое, а также крыш на третьей семяочистительной линии и на складе возле КЗР из-за того, что их вовремя не освободили от снега, то и этого не было. Всё придумали. Такой вот странный получился разговор, после которого последовало не менее странное предложение: директор филиала обещал «ответить» на все наши вопросы, показав «прекрасные поля» «Щелково Агрохим». О поездке в поля мы договорились, но в назначенный день… никто не перезвонил.

«Сват направил свата, как когда-то бабушка на разбой пирата…»

Так как Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция — не колхоз, а авторитетное научное учреждение с мировым именем, куда ежегодно съезжаются селекционеры со всей страны и из-за рубежа и где проводятся уникальные научные исследования, мы решили, что на данном этапе тема «ускоренного развития» этой организации заслуживает особенного внимания.

Примечательно, что «ускорять и развивать» Шатиловку в июне прошлого года поручили именно Вячеславу Костину, который, как нам сообщили бывшие работники СХОС, «является сватом» экс-директора ВНИИ ЗБК, члена-корреспондента РАН Владимира Зотикова. Кто-то скажет, что в этом назначении нет ничего плохого — в научной среде есть целые династии ученых, но Вячеслав Костин — не ученый, а, как он сам себя назвал, производственник.

Как рассказали «ОС» местные жители, при производственнике Костине до начала уборки урожая 2018 года были разобраны весы, их установили только по окончанию жатвы. Удивительным образом урожай 2018 года оказался вдвое меньше урожая предыдущего года и куда-то подевались все отходы. Почти сразу же производственник Костин распорядился оформить к списанию движимое имущество: компрессоры, косилки, грабли, культиваторы, плуги, тракторные прицепы, автомобили и т. д., а также недвижимость — более сорока объектов из имеющихся 77-ми. И, если с движимым имуществом никаких проблем не возникло, то списать и, вероятно, впоследствии реализовать недвижимые объекты у него пока не вышло.

Вячеслав Костин не стал отрицать родственных связей с экс-директором ВНИИ ЗБК — ныне «Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур», но в «производственных» не признался. По словам Костина, к его работе Владимир Зотиков «никакого отношения не имеет». Однако, как выяснилось, Владимир Иванович Зотиков имеет отношение к компании «Щелково Агрохим», где он числится советником руководителя. Непосредственное отношение к этой же компании имеет и руководитель областного департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков, который долгое время руководил ЗАО «Щелково Агрохим» — ООО «Дубовицкое», а также его непосредственный начальник — Дмитрий Бутусов, организующий на базе ООО «Дубовицкое» Дни поля.

Естественно, эта дружная компания чиновников, ученых и производственников (идеальный союз единомышленников) никоим образом не способствовала появлению в сентябре 2018 года на шатиловских полях компании «Щелково Агрохим». Более того, активная ликвидация основных активов Шатиловки и её обескровливание — это не чей-то хитрый план. И, конечно же, и.о. директора «Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур» г-н Задорин не в курсе того, что в Шатиловскую сельскохозяйственную опытную станцию «пришли лихие девяностые». Он даже не догадывается, что, как только «производственник», к которому никто никакого отношения не имеет, окончательно добьет здесь производство, можно будет приниматься за науку. И.о. директора ФНЦ ЗБК не в курсе, что производство, которое на шатиловской земле развивают «меценаты», вряд ли можно называть экологическими испытаниями. Наука — это испытания 500 сортов сельхозкультур, проводимые на трех десятках гектаров шатиловской земли (на эти цели из федерального бюджета выделяются свыше 7 млн рублей. Кстати, опытные делянки здесь до сих пор пропалываются тяпками), а производство с целью извлечения прибыли — это нечто иное.

В Шатиловке пока остается собственное чистое производство: на площади 500 га возделываются озимые, это необходимо для решения текущих нужд и поддержки науки. А «Щелково» занимается «экологическими испытаниями» уже на площади более 2 тыс га.

Когда СХОС лишится всего имущества и станет банкротом, об опытах и производстве можно будет забыть. И тогда областной департамент сельского хозяйства под руководством Сергея Борзенкова будет «вынужден» ходатайствовать перед Минобрнауки о переводе федеральной земли в областную собственность. Как вы думаете, кому потом достанется шатиловская земля?

По мнению специалистов, даже с тем, что сегодня осталось в Шатиловке, можно вывести научное учреждение из кризиса. Для этого нужно грамотно использовать основной актив — землю и … не воровать. И самое главное- важно сохранить людей, уникальных специалистов, которые пока еще не уехали из села. Никто из ученых не поедет в «Дубовицкое», чтобы испытывать свои сорта, селекционеры со всей страны едут в Шатиловку. Именно здесь, и нигде больше, ежегодно представляется целая фабрика сортов зерновых и зерно-бобовых культур, сорта отечественной селекции по линии Россельхозакадемии. Именно сюда присылают на испытания свои сорта десятки селекционных центров, потому что почвенно-климатические условия Шатиловки уникальны для всего центрального региона. Очень хотелось бы, чтобы на ситуацию в Шатиловской СХОС обратила внимание Российская академия наук, а Минобрнауки — на деятельность её нынешнего руководителя.

Наталья Зарубина

Справочно:

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция была организована в 1896 году в числе первых четырех государственных сельскохозяйственных опытных станций на базе образцового имения помещиков Шатиловых в с. Моховом Новосильского уезда Тульской губернии (в 1925 г. эта территория вошла в состав Орловской области). Именно в поместье Шатиловых применялись и разрабатывались передовые приемы земледелия, здесь зародилось почвозащитное лесоразведение. Свое официальное название станция получила при ее основании в честь Иосифа Николаевича Шатилова – крупного сельскохозяйственного и общественного деятеля, президента Московского общества сельского хозяйства. Первые три года станцией заведовал Глеб Филиппович Нефёдов.

Исторический научный вклад Шатиловской станции связан с именами выдающихся ученых своего времени В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицына. Каждый из них оставил неизгладимый след в становлении, развитии научной деятельности, материально-технической базы, социальной инфраструктуры станции.

Мировую известность Шатиловская опытная станция приобрела в результате значительных достижений в селекции растений, разработке и осуществлении классических работ по организации государственной системы семеноводства в России.

Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих в различные годы на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной, но и европейской научной общественностью.