История с «кровавой рекой» закончилась штрафом

Как уже сообщало наше издание в статье «Кровавая река» №25 (473) от 19 июля 2017 г, по заявлению общественной организации «Народный контроль» было проведено административное расследование. Напомним, речь шла о нарушениях на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи спиртзавода ЗАО «РФК» в Орловской области. Сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что на земельных участки в границах Никитинского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области ООО «ОТД-Легион» вносило в почву жидкое комплексное удобрение на основе продукта переработки мелассы, приобретаемого у спиртзавода ЗАО «РФК», расположенного в с. Верхняя Любовша Краснозоренского района Орловской области.

5 октября при осмотре земельных участков были отобраны образцы почвы для агрохимического и токсикологического исследований. На основании полученных результатов исследования проведена экспертиза, согласно которой установлен факт ухудшения качественного состояния почвы на нарушенных земельных участках сельскохозяйственного назначения. Причиной изменения показателей свойств почв стало превышение норм внесения данного удобрения в 12,8 раза, — говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

19 декабря в отношении ООО «ОТД-Легион» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Постановление обжаловано не было и в настоящий момент вступило в законную силу. Между тем, местные жители уже несколько лет бьются, чтобы этот спиртзавод перестал сливать отходы на поля и в соседнюю речку Любовшу. Пока все ограничивается штрафами.

 

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Опубликовано 12 Янв 2018 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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