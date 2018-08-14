14 августа 2018



История с недостаточным освещением улиц Орла близится к концу

Городские власти, представители ПАО «Ростелеком» и ГИБДД, а также сотрудники профильных городских управлений накануне провели первые замеры после увеличения мощности фонарей в рамках мирового соглашения по энергосервисному контракту. ПАО «Ростелеком» поставил более мощные светильники на четырех участках улиц: на Комсомольской в районе разворотного кольца 909 квартала и Орловского городского центра культуры, а также на улице Октябрьской в районе сквера Гуртьева и бульвара Победы.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, эти участки дорог являются первостепенными, то есть по ним движется основной поток транспортных средств. Минимальный показатель освещенности на таких улицах должен составлять не менее 15 люксов. По результатам замеров, которые производились с помощью специальных приборов-люксметров представителями Ростелекома и ГИБДД, на всех участках уровень освещенности был выше: на ул. Комсомольской в среднем 22,7 люксов, на ул. Октябрьской — 18,6.

Такое явление замдиректора ПАО «Ростелеком» Ираида Елизева назвала пересветом. Она подчеркнула, что даже в этом случае энергия будет расходоваться экономно. Всего, согласно мировому соглашению, планируется нарастить мощность 3 112 светильников на 270 участках улиц. Работы планируется завершить до 1 ноября. Однако сотрудники ПАО «Ростелеком» заверили: они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее осветить город.

 

Вчера в Орле на Тургеневском мосту столкнулись девять автомобилей
Орловские полицейские провели операцию «Пешеход»
В Орле двухлетняя малышка выпала из окна
Опубликовано 14 Авг 2018 в 16:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"