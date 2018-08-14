История с недостаточным освещением улиц Орла близится к концу

Городские власти, представители ПАО «Ростелеком» и ГИБДД, а также сотрудники профильных городских управлений накануне провели первые замеры после увеличения мощности фонарей в рамках мирового соглашения по энергосервисному контракту. ПАО «Ростелеком» поставил более мощные светильники на четырех участках улиц: на Комсомольской в районе разворотного кольца 909 квартала и Орловского городского центра культуры, а также на улице Октябрьской в районе сквера Гуртьева и бульвара Победы.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, эти участки дорог являются первостепенными, то есть по ним движется основной поток транспортных средств. Минимальный показатель освещенности на таких улицах должен составлять не менее 15 люксов. По результатам замеров, которые производились с помощью специальных приборов-люксметров представителями Ростелекома и ГИБДД, на всех участках уровень освещенности был выше: на ул. Комсомольской в среднем 22,7 люксов, на ул. Октябрьской — 18,6.

Такое явление замдиректора ПАО «Ростелеком» Ираида Елизева назвала пересветом. Она подчеркнула, что даже в этом случае энергия будет расходоваться экономно. Всего, согласно мировому соглашению, планируется нарастить мощность 3 112 светильников на 270 участках улиц. Работы планируется завершить до 1 ноября. Однако сотрудники ПАО «Ростелеком» заверили: они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее осветить город.