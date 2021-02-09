9 февраля 2021



История с продолжением: в Дмитровском районе все же появятся три новых ФАПа

В сентябре прошлого года наше издание в материале “Как проФАПить 30 миллионов?” подробно рассказывало, как в Дмитровском районе построили три совершенно негодных здания фельдшерско-акушерских пунктов. В том же 2020-ом областные чиновники обещали построить, правда уже модульные ФАПы, но зато в октябре 2020-го. 

И вот дмитровцев порадовали новым общением — поставить ФАПы в 2021 году. Закончится ли удачей третья попытка обеспечить жителей “медвежьего угла” Орловщины медицинской помощью — мы расскажем в новостях.

А пока цитата из официального пресс-релиза: “ФАПы появятся в д. Алешинка Алешинского сельского поселения, п. Бородино Бородинского сельского поселения и п. Занеруссовский Друженского сельского поселения Дмитровского района. КУЗ «Госзаказчик» поручено обеспечить благоустройство площадок с размещением блочно-модульных ФАПов в указанных населенных пунктах. Стоимость блочно-модульного здания, оборудования и благоустройства территории каждого из 3-х ФАПов составляет около 3 млн рублей.»

 

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Опубликовано 09 Фев 2021 в 12:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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