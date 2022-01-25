Историю знаменитого здания на Гостиной рассказали онлайн (6+)

Региональное отделение Банка России и известный орловский экскурсовод и блогер Дарья Фурманская создали фильм-экскурсию, посвященный одному из самых красивых и старинных зданий города.

Из видео-рассказа можно узнать, когда и для чего был возведен архитектурный шедевр, который на протяжении полутора веков является визитной карточкой города. Экскурсовод проведет зрителей по залам, лестницам и подвалам, сохранившимся с конца ХIХ столетия, расскажет, что пришлось пережить зданию в годы войны и какие мифологические существа встречают посетителей у входа.

Фильм размещен в сообществе «Экскурсии по Орлу» в социальной сети ВКонтакте, а также на канале Дарьи Фурманской на YouTube, и доступен всем, кто хочет узнать больше об истории Орла.