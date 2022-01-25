25 января 2022



Историю знаменитого здания на Гостиной рассказали онлайн (6+)

Региональное отделение Банка России и известный орловский экскурсовод и блогер Дарья Фурманская создали фильм-экскурсию, посвященный одному из самых красивых и старинных зданий города.

Из видео-рассказа можно узнать, когда и для чего был возведен архитектурный шедевр, который на протяжении полутора веков является визитной карточкой города. Экскурсовод проведет зрителей по залам, лестницам и подвалам, сохранившимся с конца ХIХ столетия, расскажет, что пришлось пережить зданию в годы войны и какие мифологические существа встречают посетителей у входа.

Фильм размещен в сообществе «Экскурсии по Орлу» в социальной сети ВКонтакте, а также на канале Дарьи Фурманской на YouTube, и доступен всем, кто хочет узнать больше об истории Орла.

 

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Опубликовано 25 Янв 2022 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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