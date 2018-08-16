16 августа 2018



Итоги дежурных суток ГУ МЧС по Орловской области

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 28 раз, из них 18 раз на ликвидацию возгораний.

В10.09 сотрудники ПСЧ-32 Свердловского района выезжали на улицу Полевую в п. Змиевка, где в квартире был заперт пятилетний ребёнок. Хозяйка квартиры не могла открыть дверь, по ее словам, на кухне была включена газовая плита. Пожарные проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.

В 9.40 на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице С. Лазо в г. Орле. Внутри дома было обнаружено задымление. В течение 20 минут пожар полностью ликвидировали. Предположительная причина возгорания — детская шалость с огнем.

В 01.14 16 августа сотрудники ПСЧ-5 по охране Заводского района города Орла выезжали на улицу Кромскую, где по просьбе заявительницы проникли в квартиру через окно, чтобы открыть запертую изнутри дверь. В квартире находился спящий ребёнок.

 

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Опубликовано 16 Авг 2018 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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