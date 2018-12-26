Итоги года в АПК: мифы и реальность

№44 (537) от 26 декабря 2018 г.

Минсельхоз России подводит предварительные итоги аграрного 2018 года.

Итак, по итогам 11 месяцев текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях страны составило 3,68 млн тонн, что на 9,3% или на 313,9 тыс. тонн выше уровня аналогичного периода 2017 года.

Основной прирост производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях обеспечили Воронежская – 91,4 тыс. тонн, Белгородская – 38,0 тыс. тонн, Курская – 35,7 тыс. тонн, Псковская – 32,1 тыс. тонн и Томская области – 21,8 тыс. тонн.

Орловская область, испытавшая нашествие африканской чумы свиней в текущем году, в списках лидеров не значится. Напротив, несмотря на все усилия Знаменского СГЦ, обеспечивающего прирост поголовья и мяса свинины, по итогам 11-ти месяцев поголовье свиней в хозяйствах всех категорий региона снизилось к уровню 2017 года на 3,1% и составило 392,6 тыс. голов (из них в сельхозорганизациях – 361,5 тыс. голов, снижение – 2,7 %). Спад наблюдался в последние три месяца.

И всё же именно в сельскохозяйственных организациях области в течение 11-ти месяцев, по официальным данным, наблюдалась положительная динамика (+10 % к уровню 2017 года) в производстве свиней на убой. Так становится хотя бы понятно, куда расходуются государственные субсидии и иные формы господдержки, выделяемые на инвестпроекты в свиноводстве.

К сожалению, этого нельзя сказать о других направлениях и отраслях животноводства, на которые, по признанию первых лиц области, в текущем году были выделены существенно большие суммы, чем в прежние годы.

По данным всё того же Минсельхоза, за 11 месяцев 2018 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,7% или на 37,58 тыс. тонн и составило 5,6 млн тонн.

Прирост производства птицы обеспечили производители сельхозорганизаций Тамбовской, Ростовской и Пензенской областей, а также Ставропольского края.

Производство яиц за 11 месяцев 2018 года увеличилось на 1% — до 32,65 млрд штук яиц благодаря сельхозпроизводителям из Астраханской, Рязанской и Ярославской областей, Республики Татарстан и Ставропольского края.

И вот незадача: Орловской области вновь нет в списках лидеров. Здесь ситуация ещё более удручающая: поголовье птицы в хозяйствах всех категорий региона снизилось на 22,8 % к прошлому году. Причин сразу несколько: птичий грипп в хозяйствах населения, выкосивший поголовье птицы, перманентно банкротящееся ООО «Птичий дворик» в Ливенском районе, некогда служившее объектом самопиара для топ-менеджера АПК региона Дмитрия Бутусова. И еще один интересный момент: несмотря на заявления Клычкова, вероятно, не все куры Будагова согласились на релокацию в «родную гавань» вслед за хозяином, а предпочли остаться в стабильной Тульской области. Судите сами: по итогам 11 месяцев 2018 года в Орловской области произведено всего 12 тыс. тонн птицы на убой в живом весе, что составляет всего лишь 67,8 % к аналогичному периоду 2017 года. А вот в Тульской области по итогам 11–ти месяцев, напротив, наблюдается существенный прирост мяса птицы — произведено 95,8 тыс. тонн (почти в 8 раз больше, чем в Орловской).

Что касается отчётов Орелстата по яйцу птицы в количественном выражении, то остаётся загадкой, на каких птицефермах оно производится и в каких магазинах реализуется, потому как на прилавках орловских супермаркетов и небольших продмагов можно встретить куриное яйцо любого географического происхождения: мордовское, воронежское, липецкое, белгородское, брянское и др., но только не орловское. Похоже, мифические орловские яйца присутствуют лишь в статистических сводках.

По данным Орелстата, к 1 декабря 2018 года существенно выросло поголовье крупного рогатого скота, составив 182,4 тыс. голов (121,4 % к 01.12.2017 года), увеличилось и поголовье коров до 43,1 тыс. голов (104,2 % к 01.12.2017 года). Впору порадоваться за орловских животноводов, но некоторые несостыковки не позволяют этого сделать.

Для наглядности проанализируем данные отчетности по сельскохозяйственным организациям, так как именно эта категория хозяйств не только обеспечивает большее производство КРС, но и является наиболее крупным бюджетополучателем государственных субсидий в сфере АПК. Сравним цифры численности КРС в сельхозорганизациях на 1 декабря 2018 года (150,4 тыс. голов или 128,6 % к 01. 12.2017 г.). А теперь обратим внимание на показатель «производство мяса КРС на убой»: в январе – ноябре 2018 года в сельхозорганизациях он составил 34,6 тыс. тонн, или всего 99,6% к аналогичному периоду 2017 года. Куда же подевались остальные коровы и быки (те самые +28,6 %), может, отправились в Брянские и Калужские леса вслед за зубрами?

Конечно, можно предположить, что выросло не только поголовье КРС, но и коров. Так и есть: по бумажным отчетам поголовье коров в сельхозорганизациях по итогам 11-ти месяцев составило 30,6 тыс. голов (108,6 % к 01.12.2017 года). Логично, что и производство молока должно было увеличиться хотя бы на этот же процент, а, учитывая, что наши аграрные чиновники гордо заявляют о росте продуктивности от каждой коровы, ещё и выше. Однако Росстат и тут удивляет: производство молока в сельхозорганизациях Орловской области в январе – ноябре 2018 года составило 99 тыс. тонн (лишь 97,4% к аналогичному периоду 2017 года). Вот парадокс: общая численность КРС, коров в том числе, растёт, а мяса и молока не прибавляется ни на прилавках, ни даже на бумаге.

Возникает закономерный вопрос к Клычкову и Бутусову: всё это называется эффективным бюджетным управление в АПК? И КСП тоже так считает?

Подготовила Наталья Зарубина

К сведению:

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года заставила Росстат значительно скорректировать цифры, которые специалисты указывали в своих текущих (ежегодных) отчётах. Новые данные оказались не из приятных. Выяснилось, например, что в 2017 году российскому АПК приписали лишних 10% роста. А производство картофеля, которое у нас увеличивается из года в год, на самом деле сократилось в 1,6 раза.

Эти данные привёл в своей публикации главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун в сборнике «Мониторинг экономической ситуации в России» (№ 21 (82), декабрь 2018 года, стр. 10 — 13).

Эксперт указывает, что в течение последних пяти лет Росстат отчитывался о росте сельского хозяйства: с 2013-го по 2017 год производство сельхозпродукции увеличилось на 20,7%. Но теперь эта цифра выглядит сомнительной.

После того как были получены результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 года, Росстат начал пересчитывать текущие (ежегодные) отчёты. Корректировки проводились летом 2018 года.

Новые цифры всех удивили. Оказалось, например, что в 2017 году аграрии и хозяйства населения произвели продукции не на 5 654 миллиардов рублей, а только на 5 111,8 миллиардов рублей. На 10,6% меньше!

Самые большие расхождения были допущены в подсчёте производства картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, молока.

После корректировки реальный валовый сбор картофеля был снижен с 29,6 до 21,8 млн тонн – то есть на 35,9%. Сбор овощей и бахчевых уменьшился на 17%: с 18 до 15,4 млн тонн. Сбор фруктов – на 8,3%, с 3,5 до 3,2 млн тонн. Данные по производству молока пришлось сократить на 1 млн тонн, или на 3,4%.

Почти не корректировалось производство разве что яиц и зерна.

Удивил экономистов и тот факт, что Росстат обнаружил приписки не только по хозяйствам населения, но также у фермеров и в сельхозорганизациях.

«Учёт производства продукции в хозяйствах населения – трудная задача: они не представляют отчётов, текущая статистика рассчитывается… на основе данных проводимых выборочных обследований. <…> Гораздо труднее объяснить завышенные данные по СХО и КФХ, которые систематически представляют в Росстат отчёты о всей своей деятельности», – пишет Василий Узун, отмечая, что юрлица могли бы занижать свои показатели – чтобы уменьшить налогообложение, но уж никак не завышать.

Заинтересованность в приписках, считает эксперт, может быть только у региональных чиновников: «Областное руководство должно отчитаться о выполнении индикаторов Госпрограммы, от этого зависит размер государственной поддержки. Немаловажными для них являются и рапорты о достигнутых результатах своей деятельности. Причём гораздо легче это сделать за счёт хозяйств населения, так как здесь труднее разобраться в адекватности показателей».

Откорректированные данные спустят с небес тех, кто уверен в бурном развитии российского АПК, уверен экономист. Дмитрий Патрушев, например, на днях на встрече с Владимиром Путиным подтвердил, что в этом году рост АПК составит 1%. У Василия Узуна другой прогноз – серьёзное падение примерно на 11-14%.

Чем грозят России ошибки в статистике? Учёный полагает, что, не имея реальных данных, правительство страны не сможет адекватно выстроить господдержку. В качестве иллюстрации он разбирает историю подсчётов по картофелю.

С 2000 по 2007 год Росстат сообщал о росте производства корнеплода с 34 до 36,4 млн тонн. Потом, после ВСХП-2006, данные за 2007 год были уменьшены до 27,2 млн тонн. С 2008-го по 2017 год Росстат снова отчитывался о росте – с 27,2 до 29,6 млн тонн. И вот теперь, после очередной корректировки, названа цифра в 21,3 млн тонн.

«Согласно текущим отчётам, производство картофеля имело тенденцию роста, однако по окончательному отчёту валовой сбор в 2017 году оказался в 1,6 раза меньше, чем в 2000 году, – пишет Узун. – Чиновники Минсельхоза России, политики, научная общественность, бизнес-сообщество пребывают в уверенности, что картофеля в России предостаточно. На деле же оказывается, что Россия производит около 20 млн тонн, что с учётом объёма потребления, семян и потерь уже грозит дефицитом или наращиванием импорта. Если бы бизнес и органы управления АПК не были дезориентированы неточной статистикой, то в отрасль бы пошли более значительные инвестиции».

Пока готовился материал, стало известно о том, что Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил главой Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Малкова вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.

Об этом сообщается 24.12.2018 г. на сайте кабинета министров. Отмечается, что 60-летний Суринов, который руководил Росстатом с декабря 2009 года, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

38-летний Малков до своего нынешнего назначения работал с 2012 года в министерстве экономического развития РФ в ранге заместителя директора департамента государственного регулирования в экономике, а в октябре 2017 года возглавил департамент государственного управления.

Тем временем:

ООО «ДМК» обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением о несостоятельности. До 18 января 2019 года компании предложено уточнить некоторые данные и дополнить заявление.

17 декабря Арбитражный суд Орловской области признал АО «Агрофирма «Ливенское мясо» несостоятельным (банкротом).

Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск АО «Щелково Агрохим» о признании несостоятельным АО «Орловская хлебная база № 36».

Заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 18 февраля 2019 года. Претензии АО «Щелково Агрохим» превышают 110 млн рублей.

В ноябре стало известно, что УМВД возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупных размерах. Исчезло зерно федерального интервенционного фонда в беспрецедентном объеме — 19 035 тонн стоимостью 202,284 млн рублей. Факт недостачи был выявлен 15 ноября на АО «Орловская хлебная база N36». В контрольном мероприятии участвовали представители ОЗК, Россельхозбанка, генпрокуратуры, полиции.