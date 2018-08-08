Из фаворитов – в банкроты

№26 (519) от 8 августа 2018 г.

В начале августа Арбитражный суд Орловской области принял заявление городской налоговой службы о признании банкротом небезызвестной компании «Экотек». Сумма претензий налоговиков к фирме, аффилированной с экс-губернатором Потомским, составила четыре миллиона рублей.

О деятельности «Экотека» в период губернаторства Вадима Потомского «Орловская среда» писала регулярно – благо поводов было достаточно. Напомним, эта мусорная фирма появилась в Орле практически одновременно с экс-губернатором- «варягом», приехавшим из Всеволожска. И получила на откуп едва ли не весь городской рынок вывоза ТБО.

Мусоровозы из 47-го региона (Ленинградская область) вышли на орловские улицы в июле 2014 года (Потомский был назначен ври губернатора в феврале). Вскоре после этого самая крупная управляющая компания Орла – Первая городская – расторгла контракт на обслуживание контейнерных площадок в Советском районе с ООО «Чистый город» и заключила его с ООО «Экотек». Примеру ПГУК последовали и другие управляющие организации, в частности муниципальный ЖРЭП (заказчик). С другой стороны, клиентами «Экотека» стали практически все бюджетные организации и учреждения (в том числе школы, больницы и детские сады), находящиеся в Орле. Договоры с нужной фирмой их руководители вынуждены были заключать «по звонку» из высоких кабинетов. При этом договоры с муниципальной «Спецавтобазой», ранее оказывавшей услуги по вывозу мусора организациям социальной сферы, в срочном порядке расторгали, что едва не привело к банкротству МУПа.

К руководителям коммерческих предприятий нашли другой подход: в конце 2014 года они получили письма за подписью тогдашнего начальника управления промышленности Орловской области Анатолия Новикова, в которых сообщалось следующее:

«… Информируем вас о деятельности компании ООО «ЭкоТек», специализирующейся на оказании услуг в сфере вывоза твердых бытовых отходов. В сфере предоставления услуг в данной отрасли ООО «ЭкоТек» работает уже более 15 лет и имеет опыт работы в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Брянской областях и ряде других регионов страны». Господин Новиков также подробно расписывал все достоинства «ЭкоТека»: современная техника, высококлассные услуги по вывозу мусора, выгодные условия для клиентов. Разумеется, в письмах были указаны и контакты, по которым следовало обращаться желающим воспользоваться услугами фирмы…

Понятно, что такая заинтересованность чиновников как муниципального, так и областного уровня в продвижении фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей на орловский рынок вывоза ТБО была неслучайной: учредителем ООО «Экотек», зарегистрированного в Орле в марте 2014-го, стал Артем Багдасаров – кузен господина Потомского.

За время пребывания последнего в должности губернатора Орловской области с ООО «Экотек» было заключено 99 государственных и муниципальных контракта на общую сумму более 128 миллионов рублей. Среди заказчиков – УКХ города Орла (23 контракта на сумму почти 60 миллионов рублей), МУП ЖРЭП (з) (4 контракта на сумму 27,8 миллиона рублей), МУП РОУ (2 контракта на 2,5 миллиона), МУП «Спецавтобаза» (2 контракта на 2,3 миллиона), а также Орловский госуниверситет, Орловская областная клиническая больница, областная детская больница, городская больница имени Боткина и так далее, и так далее. Таким образом, в течение трех лет бюджетные деньги непрерывным потоком текли в фирму губернаторского родственника – и никакого конфликта интересов (о чем писали как орловские, так и федеральные СМИ) неподкупные орловские правоохранители не замечали. Контракты с «Экотеком» по инерции заключали и после досрочной отставки Потомского – вплоть до мая 2018 года. При этом еще в конце 2017-го СМИ сообщили об уходе «Экотека» из Орла, что, собственно, и произошло в ноябре того же года. В результате в Орле настал мусорный коллапс: отходы не вывозились неделями, город просто утонул в мусоре. Теперь же, в августе 2018-го, внезапно выяснилось, что «Экотек» недоплатил в городскую казну четыре миллиона рублей налогов. Общая же сумма долгов фирмы родственника Потомского составляет около 15 миллионов рублей…

В свое время на явно нездоровую обстановку на орловском рынке вывоза ТБО, связанную с экспансией «Экотека» и откровенным лоббированием интересов частной фирмы орловскими чиновниками, неоднократно обращал внимание депутат Орловского областного совета народных депутатов Виталий Рыбаков, которого мы попросили прокомментировать ситуацию в связи с последними событиями.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Я бы хотел вспомнить 2014 год, тот момент, когда на заседание областного совета впервые пришел Вадим Владимирович Потомский. Я тогда внимательно наблюдал за этим человеком, внимательно слушал что и как он говорит, и уже тогда пришел к выводу, что этот человек ничего хорошего нашему региону не принесет.

Не хочу сказать, что я пророк в своем отечестве – это слишком громко, но, как показало время, я оказался прав. В течение трех с половиной лет я внимательно наблюдал за процессами, которые происходили в Орловской области, когда ей руководил Потомский. И по результатам этих наблюдений регулярно готовил и направлял в различные официальные органы депутатские запросы, касающиеся, например, проблем в деятельности «Орелоблэнерго» и «Орелгортеплоэнерго», департамента государственного имущества (когда им руководил ставленник Потомского Синягов), БТИ и других структур, которыми управляли члены команды Потомского. Практически вся информация, которую я излагал в этих запросах, впоследствии подтверждалась в результате проверок Контрольно-счетной палаты и других контролирующих органов. Целый ряд моих запросов и обращений касался и деятельности фирмы «Экотек».

В 2014 году я как руководитель муниципального предприятия получил одно из 200 писем, разосланных практически на все орловские предприятия, за подписью тогдашнего руководителя областного управления торговли Анатолия Новикова, который рекомендовал расторгнуть договор на вывоз ТБО со Спецавтобазой и заключить его с «Экотеком». Меня это, мягко говоря, удивило. Потом мне стала поступать информация от руководителей других предприятий, которые получили такие же рекомендации. И сложилась такая картина: в течение месяца все муниципальные и государственные предприятия, бюджетные организации и учреждения заключили договоры на вывоз мусора с «Экотеком», прекратив работать с МУП «Спецавтобаза». Я не стал этого делать принципиально и обратился к прокурору Орловской области Ивану Васильевичу Полуэктову. Я просил провести проверку законности подобных «рекомендаций» и массового перезаключения договоров. Прокуратура перенаправила мое обращение в УФАС – и… никаких нарушений никто не выявил. А тем временем, лишившись контрактов на вывоз мусора, муниципальное предприятие «Спецавтобаза», которое в течение многих лет отвечало за эту сферу, стало уверенно идти ко дну. И совсем скоро ситуация стала настолько критической, что работники МУПа были вынуждены выйти на пикет – они провели его прямо у входа на предприятие. При этом никто из городской администрации, никто из представителей исполнительной власти области, никто из депутатов облсовета, кроме меня, к рабочим не приехал, никто не поинтересовался их проблемами. После этого пикета я опять написал целый ряд депутатских запросов в разные инстанции, потому что молчать было нельзя: команда Потомского, как я полагаю, хотела обанкротить Спецавтобазу и за копейки приватизировать имущество и землю муниципального предприятия. Процесс удалось остановить только благодаря активной позиции самих сотрудников Спецавтобазы, которые публично воспротивились планам чиновников, а я их поддержал.

Что мы наблюдаем сегодня? После того как Потомский был досрочно отправлен в отставку, фирма «Экотек» ушла с орловского рынка – и все вернулось на круги своя. Но остаются вопросы: почему на мои депутатские обращения не реагировала должным образом прокуратура Орловской области? Почему не усмотрели нарушений антимонопольного законодательства при заключении договор с «Экотеком»? Почему проигнорировали факт открытого использования административного ресурса чиновниками из команды Потомского?

Сейчас стало известно, что «Экотек» нанес прямой ущерб бюджету, не уплатив четыре миллиона рублей налогов. Но кто посчитает ущерб, который понесло муниципальное предприятие «Спецавтобаза», лишившись заказов на вывоз мусора? Кто посчитает ущерб, который вследствие этого понес город Орел? Полагаю, этими вопросами должна заняться Контрольно-счетная палата.

Я, в свою очередь, сейчас готовлю обращение в Генеральную прокуратуру, в котором последовательно изложу все события, связанные с деятельностью ООО «Экотек» в Орле до настоящего времени. Думаю, эта история еще будет иметь интересное продолжение.