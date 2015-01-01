Из общепитов Орла и Мценска изъяли не пищевую спиртосодержащую жидкость

В ходе профилактических мероприятий сотрудниками полиции в Орле и Мценске были выявлены торговые точки и павильоны быстрого питания, где реализовывалась спиртосодержащая жидкость не пищевого применения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Так, в г. Орле в двух торговых павильонах полицейскими были обнаружены и изъяты находящиеся в продаже 1041 флакон объемом 250 мл. и 729 полиэтиленовых пакетов объемом 99 мл. спиртосодержащей жидкости для косметического применения. Еще в одной точке быстрого питания, также расположенной на территории Советского района, было изъято 47 флаконов спиртосодержащего лосьона и порядка 30 бутылок пищевого ароматизатора.

В городе Мценске сотрудниками полиции в продуктовой торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, было обнаружено и изъято 372 флакона емкостью 99 мл. спиртосодержащих лосьонов, предназначенных для наружного применения. Сообщение в полицию поступило от бдительных граждан, которые предположили, что данная продукция может быть опасной для здоровья.

Все обнаруженные спиртосодержащие средства направлены в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД для проведения исследования на предмет их безопасности и содержания в них метилового спирта.

По результатам исследования будет решаться вопрос о привлечении лиц, причастных к реализации спиртосодержащих средств к административной или уголовной ответственности.

 

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Опубликовано 27 Дек 2016 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 28

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