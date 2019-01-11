11 января 2019



Из орловской детской больницы продолжают увольняться врачи

Череда скандалов, связанная с областной детской больницей, получила неожиданное продолжение. В ближайшее время собираются увольняться два врача из реанимации, два врача из отделения УЗИ. Уволились и уехали из Орловской области все врачи лаборатории иммунологии. В настоящее время в больнице НКМЦ делают анализы только на гепатит. Кроме того, как стало известно «Орловской среде» из собственных источников, из профильного управления областного департамента здравоохранения также уволились все врачи-специалисты. Вакантны 4 ставки — в структуре управления отсутствуют фамилии специалистов напротив соответствующих должностей. Эти данные находятся в свободном доступе на портале областной администрации.

Аналогичную информацию опубликовал сегодня сайт «ОрелТаймс». По сведениям наших коллег, «из лаборатории иммунологии перед новым годом уволились все(!) сотрудники, а это три специалиста. В том числе, заведующий отделением. Один из медиков потом всё же вернулся на полставки. Уволились и несколько специалистов из других отделений. Больница осталась без одного аллерголога и единственного в области эпилептолога. Есть кадровые проблемы и в хирургическом отделении. Есть нехватка младшего медицинского персонала, особенно в отделении детской онкологии» — пишет «ОрелТаймс».

«Начмед НКМЦ им. З.И Круглой Елена Сапрыкина в телефонном разговоре с корреспондентом ОрёлТаймс подтвердила, что из иммунологической лаборатории с понедельника уволились специалисты. По её словам, сейчас решается вопрос о приёме на работу нового медика и с начала следующей недели всё должно начать функционировать в прежнем режиме. Что касается других кадровых проблем, то Елена Сапрыкина не считает их катастрофическими», — резюмирует издание «ОрелТаймс».

 

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Опубликовано 11 Янв 2019 в 17:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 155

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