Из Орловской области можно отправить письмо Деду Морозу

В преддверии Нового года все почтовые ящики — а их в Орловской области более тысячи — ждут писем в адрес главного зимнего волшебника — Деда Мороза.

Письмо Деду Морозу можно отправить в любом почтовом отделении Орла и Орловской области. Для этого нужно правильно оформить конверт и опустить послание в почтовый ящик в любом отделении почтовой связи или на улице.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза», а после – опустить свое послание в синий почтовый ящик. Выемка корреспонденции происходит ежедневно, согласно расписанию движения почтовых маршрутов.

«В этом году, чтобы минимизировать количество посетителей в отделениях почтовой связи, отдельный ящик для писем Деду Морозу устанавливаться не будет. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог исполнить мечту, необходимо правильно указать свой адрес, обязательно с индексом, который можно уточнить на сайте Pochta.ru, и адрес получателя. Письма в адрес Деда Мороза принимаются во всех отделениях почтовой связи, а также их можно опустить в любой уличный ящик», — отметил директор УФПС Орловской области Илья Кравцов.

В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.

По информации УФПС Орловской области.