22 июля 2021



Из Орловской области на службу в армию отправились 250 призывников

В рамках весенней призывной кампании, которая проходила с 1 апреля по 15 июля 2021 года, военный комиссариат Орла призывал в ряды Вооруженных сил Российской Федерации около 250 граждан 1993-2002 годов рождения.

Призывники из Орловской области отправились в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Белгород, Владикавказ и другие города.

Орловчане будут проходит службу в Президентском, Преображенском и Семёновском полках, ВДВ, ВМФ и Росгвардии.

 

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Опубликовано 22 Июл 2021 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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