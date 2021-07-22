Из Орловской области на службу в армию отправились 250 призывников

В рамках весенней призывной кампании, которая проходила с 1 апреля по 15 июля 2021 года, военный комиссариат Орла призывал в ряды Вооруженных сил Российской Федерации около 250 граждан 1993-2002 годов рождения.

Призывники из Орловской области отправились в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Белгород, Владикавказ и другие города.

Орловчане будут проходит службу в Президентском, Преображенском и Семёновском полках, ВДВ, ВМФ и Росгвардии.