Из-за фиктивного отлова бродячих собак в Орле могут появиться уголовные дела

Орловская природоохранная прокуратура проверила, как в регионе ловят бродячих собак. Как сообщается на сайте прокуратуры, было установлено, что контролирующими органами надлежащим образом не организована работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. В связи с непринятием своевременных мер по защите населения от нападения бродячих собак начальнику облуправления ветеринарии внесено представление.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты оплаты за счет бюджетных средств фактически не выполненные работ по отлову и временной передержке животных. Материалы проверки природоохранный прокурор направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Кстати, как уже писало наше издание, собаки нападают на людей даже в людных местах. В частности, наш корреспондент сфотографировал, как бродяги терроризируют прохожих возле здания Арбитражного суда.