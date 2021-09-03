Из-за коронавируса орловцев просят пройти перепись населения удаленно

В 2021 году впервые в истории всероссийской переписи населения (ВПН) ответить на вопросы можно будет через Интернет, с помощью портала «Госуслуги». С 15 октября по 14 ноября переписаться сможет любой житель России. В первую очередь ноу-хау ввели для сохранения здоровья: не нужно покидать пределы своего дома и контактировать с другими людьми. В сегодняшней эпидемиологической обстановке это очень важно. Также экономится значительная часть времени, ведь некоторые данные (с разрешения пользователя) подгружаются из общедоступных баз, например, материал стен и дата постройки дома. В тоже время все данные хорошо защищены и передаются в зашифрованном виде. Портал «Госуслуги» полностью защищен от взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации и персональных данных по требованиям класса К1.

Еще один плюс онлайн-переписи — удобство. Анкету можно заполнять на любом имеющемся устройстве – смартфоне, планшете, компьютере. Ответить на вопросы возможно в любое время: днем, вечером, ночью или утром, когда удобно. Портал «Госуслуги» работает круглосуточно. Если отвлекли дела, сохраните данные и продолжите перепись чуть позже. Главное – завершить заполнение до конца периода электронной переписи.

Сделайте это, где бы ни находились – дома, на даче, в поездке, на работе или в гостях. Даже если находитесь на отдыхе за границей. Главное – чтобы работал Интернет. Для того, чтобы пройти перепись на «Госуслугах», в первую очередь понадобится: стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, компьютер с операционной системой Windows или iOS и, конечно, доступ в Интернет.

На портале «Госуслуги» есть три вида профилей пользователя: упрощенный, стандартный и подтвержденный. Для упрощенного достаточно указать свою электронную почту, однако для участия в ВПН населения необходимо иметь как минимум стандартную учетную запись. Подтвержденный аккаунт имеет полный доступ ко всем электронным государственным услугам.

Для стандартной учетной записи нужны паспортные данные, СНИЛС (уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования) и номер мобильного телефона.

В период с 15 октября по 14 ноября алгоритм действий таков:

Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru

Выберите услугу «Пройти перепись населения»

Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, с кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.

Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.