Из-за неоднократных гидроударов в Заводском районе порвало магистральный водовод

Сегодня, 2 мая, на магистральном водоводе в Орле произошла аварийная ситуация. В результате с 14.30 большая часть Заводского района, за исключением Лужков, осталась без водоснабжения. Потребители Советского района обеспечены водой из резервных источников, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

По мнению директора «Орелводоканала» Василия Иванова причиной неисправности могли стать неоднократные гидроудары вследствие кратковременных отключений электроэнергии. Специалисты решили приступить к восстановительным работам незамедлительно, так как при возрастании нагрузки в вечернее время мог произойти разрыв стыка на водоводе. Сейчас на месте аварии работает 10 единиц техники. По предварительной оценке, на устранение неисправности потребуется около пяти часов, и еще 1,5-2 часа необходимо на промывку и заполнение системы. Ориентировочно подача воды начнется с 20 часов.

В Заводском районе для жителей организован подвоз питьевой воды. В настоящее время машины «Орелводоканала» находятся на пересечении улиц Черкасская и Нормандия-Неман, а также на конечной остановке общественного транспорта в 909-м квартале.

При этом в релизе, к сожалению, ничего не говорится об устранении причины произошедшего. Выяснялось ли, из-за чего происходили отключения электроэнергии, что сделано для того, чтобы подобные ЧП не случались вновь — речь идет лишь о ликвидации последствий. Между тем, в Орле происшествия подобного рода имеют свойство повторятся, если не устранена причина.