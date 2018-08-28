28 августа 2018



Из-за отходов спиртзавода в Орловской области пострадало сельхозпредприятие

В мае — июне 2018 года Россельхознадзор проводил административное расследование в отношении сельхозпредприятия Орловской области ООО «ОТД-Легион». Поводом для этого послужил материал наших коллег с «Орловского информбюро». В журналистском расследовании шла речь о загрязнении реки и земель сельхозназначения производственными отходами спиртового завода ЗАО «РФК», расположенного в Краснозоренском районе Орловской области.

Как подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора, ситуация в Краснозоренском районе, связанная с отходами спиртового производства, находится на особом контроле управления с 2014 года. За это время за слив отходов (барды) на поля к административной ответственности были привлечены как завод, так и другие организации и предприятия, приобретавшие у производственных площадок ЗАО «РФК» отходы в качестве комплексных удобрений.

На протяжении последних двух лет комплексное удобрение на основе отходов спиртового производства у ЗАО «РФК» приобретает ООО «ОТД-Легион». В соответствии с заключенным предприятиями договором, «ОТД-Легион» становится собственником приобретённого удобрения и несёт полную ответственность за его утилизацию, а также внесение на земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ООО «ОТД-Легион» на различных правах.

Ранее Россельхознадзор неоднократно привлекал «ОТД-Легион» к ответственности в связи с изменением качественных характеристик почвы и несоблюдением требований и нормативов по внесению удобрений. Общая сумма наложенных штрафов за 2017 год и по настоящее время составила 930 тыс. рублей. В рамках очередного расследования, проведённого в мае – июне 2018 года, должностными лицами был установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы при проведении работ ООО «ОТД-Легион» по разрытию траншей и котлованов на земельном участке, расположенном в границах Труновского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области. В котлованах обнаружена жидкость тёмно-коричневого цвета.

Анализ почвенных образцов показал увеличение концентрации подвижных форм тяжёлых металлов, перемешивание плодородного слоя с глиной и как следствие — существенное снижение плодородия. Порча плодородного слоя почвы установлена на площади 5352,9 кв. м.

22 августа постановлением Ливенского районного суда Орловской области юридическое лицо ООО «ОТД-Легион» привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на земельном участке, расположенном в Труновском сельском поселении Краснозоренского района Орловской области, на срок 30 (тридцать) суток.

 

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Опубликовано 28 Авг 2018 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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