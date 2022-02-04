4 февраля 2022



Из-за пандемии ФНС переходит на прием по предварительной записи

С 7 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, налоговые инспекции региона начнут прием и обслуживание налогоплательщиков по предварительной записи. При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов будет предоставляться в обычном режиме (лично и по предварительной записи через интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию»).

Тем не менее с целью минимизации контактов, а также получения услуги в приоритетном порядке в удобное время рекомендуем записываться на прием заранее. Сделать это можно по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8(800)222-22-22 (звонок бесплатный) или посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

УФНС России по Орловской области напоминает: на сайте ФНС России около 60 онлайн-сервисов ФНС России, которые позволяют решить большинство вопросов не выходя из дома. Так, «Личный кабинет для физических лиц» поможет заполнить и направить декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, получить справки и выписки или письменно обратиться в налоговый орган, а также многое другое. Задать волнующий вопрос можно также с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России». Сервис «Уплата налогов и пошлин» поможет сформировать платежный документ или оплатить налоги онлайн.

Организации и индивидуальные предприниматели, по-прежнему, могут направить отчетность в налоговый орган по ТКС, по почте, а также с помощью сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

Для тех, кому необходимо представить корреспонденцию в бумажном виде, на входе в операционные залы инспекций установлены специальные боксы для приема документов.

 

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Опубликовано 04 Фев 2022 в 19:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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