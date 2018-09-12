12 сентября 2018



Из-за повторного взрыва в жилом доме на улице Красноармейской возбуждено уголовное дело

Прокуратура Советского района заинтересовалась вторым взрывом в Орле в многоквартирном жилом доме №11 по улице Красноармейская, в результате которого пострадали жители. В связи с произошедшими 14.08.2018 взрывами газа в этом доме на место происшествия выезжали работники администрации Орла, жилинспекции, ГУ МЧС. Они детально осматривали и обследовали помещения и коммуникации пострадавшей многоэтажки. При этом, по мнению прокуратуры, должностными лицами не были приняты надлежащие и своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний, а также не эвакуированы люди.

В пресс-службе ведомства особо подчеркнули, что несмотря на то, что причины и условия, повлекшие взрыв 14.08.2018 в доме №11 не были установлены и устранены, газоснабжение и электроснабжение жилых помещений пострадавшего дома было восстановлено. А девять дней спустя 24.08.2018 произошел повторный взрыв, в результате которого пострадал житель дома.

 

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Опубликовано 12 Сен 2018 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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