Из-за повторного взрыва в жилом доме на улице Красноармейской возбуждено уголовное дело

Прокуратура Советского района заинтересовалась вторым взрывом в Орле в многоквартирном жилом доме №11 по улице Красноармейская, в результате которого пострадали жители. В связи с произошедшими 14.08.2018 взрывами газа в этом доме на место происшествия выезжали работники администрации Орла, жилинспекции, ГУ МЧС. Они детально осматривали и обследовали помещения и коммуникации пострадавшей многоэтажки. При этом, по мнению прокуратуры, должностными лицами не были приняты надлежащие и своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний, а также не эвакуированы люди.

В пресс-службе ведомства особо подчеркнули, что несмотря на то, что причины и условия, повлекшие взрыв 14.08.2018 в доме №11 не были установлены и устранены, газоснабжение и электроснабжение жилых помещений пострадавшего дома было восстановлено. А девять дней спустя 24.08.2018 произошел повторный взрыв, в результате которого пострадал житель дома.