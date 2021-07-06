Из-за свиней орловским фермерам придется отодвинуть свои посевы

В Орловской области рядом со свинокомплексами на полях ближе 1 километра запретили сеять довольно внушительный список культур. Соответствующее разъяснение опубликовал Россельхознадзор. По данным ведомства, на конец июня в РФ отмечено 13 активных вспышек АЧС: 8 — в популяции домашних свиней, 5 — в популяции диких кабанов. При этом мероприятия по регулированию численности и снижению миграционной активности диких кабанов являются важнейшим звеном в борьбе с африканской чумой свиней. В нашей области поля с кукурузой разместились в непосредственной близости к крупным свинокомплексам, имеющим IV уровень компартмента.

В минсельхозе напомнили, что появилась тенденция возвращения болезни на благополучные за последние годы территории. Также продолжаются случаи заноса заболевания на территории, где АЧС ранее не регистрировалась. Циркуляция вируса АЧС среди диких кабанов и формирование природных очагов этой болезни продолжает оставаться одним из ключевых причин распространения опасного заболевания. Установлена связь между плотностью популяции дикого кабана и заболеваемостью домашних свиней. Сельскохозяйственные поля с кормовыми культурами могут привлекать многих животных, в том числе диких кабанов. Наиболее привлекательными для хрюшек являются: овес, пшеница, кукуруза, бобовые, корнеклубнеплоды (преимущественно в отношении кабана и медведя), а также озимые и клевер (правда, за ними в основном приходят лоси и косули). Учитывая изложенное, нахождение полей с кормовыми культурами вблизи к крупным свиноводческим предприятиям и фермам представляет риск распространения АЧС.

Минсельхоз рекомендовал местным властям располагать поля с кормовыми культурами с учетом критерия удаленности от свиноводческих комплексов. Также необходимо исключить засев полей с кормовыми культурами на расстоянии ближе 1 км от ограждения предприятия. В случае невозможности размещения полей с кормовыми культурами на иных территориях, орловцам рекомендуют использовать по периметру полей ограждающие конструкции (электропастухи, шумовые отпугивающие сигналы и прочее). Для уменьшения потрав сельскохозяйственных полей дикими животными не рекомендуется засевать поля вблизи крупных лесных массивов и заросших лесом оврагов. Также рекомендуется исключить контакт диких животных с сельскохозяйственной продукцией, проходящей дальнейшую обработку на сушилках, а также находящейся на хранении в складах. Помимо прочего советуют организовать дератизацию и отпугивание птиц. И крысы и птицы не переносят АЧС, но могут переносить зараженные кабанами зерна и недоеденные куски пищи.