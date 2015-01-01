Из-за вспышки АЧС в охотничьем хозяйстве МУП «ТТП» возбуждено уголовное дело

По факту нарушения ветеринарных правил, повлекшее возникновение АЧС в охотничьем хозяйстве МУП «ТТП» возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 249 УК РФ. В ходе проверки природоохранной прокуратурой установлено, что в период с февраля по март 2017 года на территории охотничьего хозяйства МУП «ТТП» обнаружено 39 кабанов, павших от вируса АЧС. При этом ответственными лицами не были приняты меры по выявлению и предупреждению возникновения вируса АЧС, не предпринимались противоэпизоотические и профилактические мероприятия по борьбе с болезнями животных. Никто не озаботился ликвидацией эпизоотического очага АЧС и не подумал о предупреждении распространения заболевания. Обнаруженные инфицированные вирусом АЧС трупы кабанов своевременно не уничтожены. В результате, указанные действия стали причиной возникновения очага АСЧ в охотничьем хозяйстве МУП «ТТП».

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Опубликовано 10 Мар 2017 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 7

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