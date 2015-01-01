Излишние переживания могут привести к реальным проблемам со здоровьем

Соматоформные расстройства у детей — это психическое нарушение, при котором психологическая проблема трансформируется в физическое «заболевание». Пациент при этом не обманывает врача, он в действительности ощущает все те симптомы, на которые жалуется. Однако анализы и исследования не подтверждают наличие заболевания, на которое указывают жалобы.

Несколько лет назад сотрудники лаборатории психосоматической патологии НИИ педиатрии РАМН (Научного центра здоровья детей) изучили частоту соматоформных расстройств у детей в школах г. Москвы и г. Орла. Оказалось, что встречаемость расстройств в мегаполисе с бурной и нервозной жизнью и областном центре, традиционно противопоставляющем свое спокойное и размеренное существование, практически одинаковы. Поэтому специалисты пришли к выводу, что для ребенка важно не место проживания, а эмоциональный комфорт и благополучие.

— Чаще всего соматоформные расстройства встречаются у детей, которые испытывают в своей жизни определенные стрессовые ситуации. Чаще всего это происходит по причине гипо- или гиперопеки семьи. Отсутствие контроля со стороны взрослого, либо, наоборот, его недостаток может заставить ребёнка фантазировать о наличии у него какого-то заболевания. В любом случае, врачом сначала исключаются соматические, т.е. реальные заболевания, а уже после этого специалист должен обратить внимание на психологические проблемы, — рассказала заместитель главного врача НКМЦ по лечебной части Елена Сапрыкина.

Одной из основных проблем, которые ведут к появлению соматоформных расстройств у растущего поколения, специалисты называют тревожность. У 12-15-летних подростков по силе проявления она занимает 2-е место. Дети могут находиться в состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении, из-за отстутствия живого тактильного общения со сверстниками и чувства постоянного одиночества.

Все эти причины сегодня нужно знать не только докторам, но и родителям. В этом случае специалисты смогут вовремя увидеть соматоформное расстройство у ребёнка, а родители помогут доктору составить полную картину заболевания и найти его причины, — отметили в пресс-службе НКМЦ.

 

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Опубликовано 05 Июн 2018 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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