Изменения в графике движения пригородных поездов между Орлом и Брянском

Во второй половине августа и начале сентября будут внесены изменения в график движения пригородных поездов, курсирующих между Орлом и Брянском. Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Нарышкино — Хотынец, необходимыми для обеспечения безопасности движения поездов.

Так, пригородные поезда №6705/6706 на участке Орёл – Карачев будут временно выведены из обращения 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа и 1 сентября;

пригородные поезда №6707/6708 на участке Орёл – Карачев будут временно выведены из обращения 11, 13, с 15 по 18, 20, с 22 по 25, с 29 по 31 августа и 1, 3, 5 и 6 сентября.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».