12 августа 2019



Изменения в графике движения пригородных поездов между Орлом и Брянском

Во второй половине августа и начале сентября будут внесены изменения в график движения пригородных поездов, курсирующих между Орлом и Брянском. Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Нарышкино — Хотынец, необходимыми для обеспечения безопасности движения поездов.

Так, пригородные поезда6705/6706 на участке Орёл – Карачев будут временно выведены из обращения 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа и 1 сентября;

пригородные поезда6707/6708 на участке Орёл – Карачев будут временно выведены из обращения 11, 13, с 15 по 18, 20, с 22 по 25, с 29 по 31 августа и 1, 3, 5 и 6 сентября.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

 

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Опубликовано 12 Авг 2019 в 13:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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