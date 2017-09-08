Изменился минимальный срок владения имуществом для освобождения от налогов

С 2017 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые регламентируют льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении срока владения недвижимостью. С учетом изменений (статья 217.1. НК РФ «Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества») владельцы квартир, домов и долей имеют право не платить налоги со сделок с имуществом, если являются собственниками не менее пяти лет. Этот срок стоит понимать как 60 календарных месяцев с момента вступления в права владения. Ограничение действительно для тех, кто приобрел квартиру в 2016 году и позже.

Ранее период минимального владения имуществом для пользования освобождением от налогов составлял 3 года. Этот срок остался прежним для недвижимости приобретаемой на основании:
• права наследования или дарения от родственников;
• договора пожизненной ренты, обремененной иждивением;
• перевода из государственной в частную собственность по программе приватизации.

Когда срок владения недвижимостью превышает установленный минимум, то продавец освобождается не только от уплаты налога, но и от необходимости предоставления декларации 3-НДФЛ. Когда квартира была в собственности меньший период времени, сделка облагается налогами в полном объеме. Однако существует ряд льгот, позволяющих существенно уменьшить сумму платежа в бюджет.

ИФНС России по г. Орлу

 

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Опубликовано 18 Сен 2017 в 14:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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