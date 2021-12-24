24 декабря 2021



Изображения старинных храмов Мценска можно увидеть в музее Тургенева (6+)

Накануне в выставочном зале Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева открылась выставка «Возлюбленный Мценский уезд». Это совместный проект музея Тургенева и Мценского городского краеведческого музея им. Г. Ф. Соловьева. В экспозиции собраны работы 15 авторов: фотографов, мастеров прикладного искусства и художников. Посетители смогут увидеть старинные православные храмы Мценска. На полотнах и фотографиях изображены Никитский, Никольский соборы, храм Вознесения. Живописная работа «Звонница» известного художника Сергея Прокопова позволит иначе взглянуть на Мценск с колокольни Петропавловского собора. Также на выставке представлены пейзажи мест, связанных с творчеством Фета и Тургенева, деревянные вазы и старинное мценское кружево. Экспозиция продлится до 18 января.

 

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Опубликовано 24 Дек 2021 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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