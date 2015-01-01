Известный российский кикбоксер Владимир Минеев проведет мастер-класс для воспитанников Орловского спецучилища

Российский кикбоксер, мастер спорта, профессиональный боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира проведет открытую тренировку и мастер-класс по смешанным единоборствам для воспитанников Орловского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, спортсмен приедет в Орел вместе с председателем Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаевым.

Ранее Секретарь ОП РФ Александр Бречалов и Сангаджи Тарбаев в рамках реализации всероссийского проекта наставничества встречались с ребятами из училища и давали обещание организовать для них тренировку и мастер-класс по ММА (смешанным единоборствам).