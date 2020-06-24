Извинений не будет, а вот вопросы — пожалуйста

№22 (601) от 24 июня 2020 г.

Заместитель начальника Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО, он же начальник Территориального отдела Ространснадзора по Орловской области господин Шевелев прислал в «Орловскую среду» претензию. Начальник требует, во-первых, опровержения, во-вторых, «пресечения дальнейшего распространения ложной информации», и в-третьих, извинений – причем письменных.

Поводом для выставления «претензии» со стороны господина Шевелева стала наша публикация в номере от 10 июня, в которой шла речь о московских автобусах, прибывших в Орел в качестве подарка и базирующихся в ТТП. Напомним, с 1 июня несколько автобусов начали перевозить пассажиров по муниципальным маршрутам. При этом возраст столичных автобусов варьируется от 9 до 14 лет, что вызывает справедливые сомнения в их безопасности – как для пассажиров, так и для экологии города. Целый ряд вопросов к качеству машин и вообще к процессу их выпуска на маршруты возник у депутата Рыбакова, который направил официальный запрос в прокуратуру Орловской области. «Орловская среда», в свою очередь, получила информацию о том, что к моменту выхода на маршруты московские автобусы не были внесены в реестр транспортных средств, как того требует законодательство. Именно эту информацию господин Шевелев и счел не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию.

В частности, начальника теруправления Ространснадзора не устроила следующая фраза из публикации «Дареные кони: депутат Рыбаков просит прокурора проверить московские автобусы»: «Источник «Орловской среды» подтвердил информацию СМИ: «В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденным Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 N 195, автобусы МУП «ТТП» должны быть включены в Реестр лицензий на лицензируемую деятельность. Это по аналогии, когда каждая управляющая компания должна включить свой дом, которым она управляет, в реестр лицензий, который ведет Жилищная инспекция, — проинформировал эксперт. — С заявлением в Территориальный отдел Юго-Западного МУГАДН ЦФО должно обратиться МУП «ТТП», и только потом, когда автобусы внесут в Реестр, можно выезжать на маршруты. Иначе это нарушение лицензионных требований, штраф для водителей и юридического лица. Но автобусы до сих пор не внесены в Реестр лицензий, начальник территориального отдела Шевелев ничего якобы не замечает (фраза выделена в претензии господина Шевелева, и, очевидно, по его мнению, является порочащей. – Прим. ред.), хотя частников периодически ловят на этом. Автобусы могут включаться в Реестр лицензий, если они принадлежат лицензиату на праве собственности или находятся у него в аренде. МУП «ТТП» до сих пор не принял автобусы на баланс. Идет оформление документов между ГУП «Мосгортранс» и УМИЗом администрации города Орла. Однако задним числом автобусы внести в Реестр лицензий не получится» (конец цитаты).

Как пишет нам господин Шевелев, «при подготовке данной публикации официальных запросов по вопросу включения в реестр лицензий транспортных средств МУП «ТТП» в Территориальный отдел… от «источников», «экспертов» газеты «Орловская среда», а также депутата Орловского областного Совета народных депутатов В.А. Рыбакова не поступало. Следовательно, — приходит к выводу автор претензии, — редакция газеты «Орловская среда» не совершила никаких действий по проверке публикуемой информации, в связи с чем стала возможна публикация ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию».

Далее господин Шевелев заявляет, что на самом деле к моменту публикации статьи, то есть к 10 июня московские автобусы были включены в реестр.

Далее цитируем текст из претензии господина Шевелева, который, как мы понимаем, и представляет собой собственно опровержение «ложных» сведений.

«Для включения в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об автобусах лицензиата в соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 27.02.2019 года №195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» МУП «ТТП» в лице генерального директора Митина А.Н. представило в Территориальный отдел Юго-Западного МУГАДН ЦФО по Орловской области заявления:

№ 200 от 29.05.2020 г о включении 20 транспортных средств – приказом о включении №57.1804-искл/вкл от 29.05.2020 включены в реестр;

№ 201 от 29.05.2020 г о включении 2 транспортных средств – приказом о включении №57.1808-искл/вкл от 29.05.2020 включены в реестр;

№ 202 от 02.06.2020 г о включении 30 транспортных средств – приказом о включении №57.1819-искл/вкл от 02.06.2020 включены в реестр.

На основании изложенного на момент публикации в газете «Орловская среда» от 10.06.2020 №20 (599) автобусы МУП «ТТП» были включены в реестр», — заключает господин Шевелев и, как говорилось выше, требует опровержения, «пресечения» и извинений. В противном случае грозит, как водится, судом.

По поводу извинений поясним сразу. Законодательство Российской Федерации не предусматривает принесения извинений со стороны СМИ в адрес кого бы то ни было, даже если этот кто-то докажет в суде, что опубликованные сведения не соответствовали действительности и при этом являлись порочащими.

Теперь по поводу опровержения. Ни мы, ни наши источники информации действительно не делали запросов в ведомство господина Шевелева, чтобы узнать, включены ли московские ЛИАЗы в реестр. Мы просто открыли реестр и посмотрели, есть ли они там. Делалось это в конце мая, когда материал только готовился к публикации. Каемся, в июне, сдавая номер в печать, мы информацию не перепроверили – собственно, по этой причине и опубликовали текст опровержения, хотя и не так, как того требует закон о СМИ. Поясним почему. Претензия господина Шевелева датирована 17 июня 2020 г. Мы ее получили 18 июня. И сразу же заглянули в тот самый реестр. И обнаружили, что приказом №57.1808-искл/вкл от 29.05.2020 в реестр действительно включены два автобуса, принадлежащие МУП «ТТП» на праве аренды. Только это вовсе не московские автобусы, о которых шла речь в публикации, а ПАЗики в орловскими номерами. Так что этот пункт «опровержения» мы считаем себя вправе исключить. Далее мы обнаружили, что в реестр внесены 20 московских ЛИАЗов в соответствии с упомянутым господином Шевелевым приказом №57.1804-искл/вкл от 29.05.2020. А вот еще 30 московских автобусов, которые, по утверждению господина Шевелева, были внесены в реестр 2 июня приказом № 202 от 02.06.2020, мы, как ни искали, найти не смогли: 18 июня их в реестре не было (скриншоты в редакции имеются). Так что и этот пункт вычеркиваем. И предлагаем господину Шевелеву, считающему, что его честь, достоинство и деловая репутация были опорочены «лживой» информацией, составить новый текст претензии и соответственно, опровержения. А мы рассмотрим.

Заодно хотим поинтересоваться вот чем. Почему, например, два принадлежащих ТТП ПАЗа включены в реестр под номерами под номерами 1 и 2 (по данным на 18 июня), а московские ЛИАЗы – под номерами с 5014 по 5017 и с 5021 по 5036, при том, что все эти автобусы включались в реестр в один день – 29 мая?

А вот еще очень интересный вопрос. В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 N 195 (далее – Положение), прежде чем включить в реестр сведения о тех или иных транспортных средствах, господин Шевелев должен был в течение трех рабочих дней с момента получения заявления от ТТП проверить полноту и достоверности содержащихся в указанных заявлениях и документах сведений об автобусах, а именно:

а) государственный регистрационный номер;

б) идентификационный номер (код) транспортного средства (VIN);

в) марку, модель;

г) год выпуска;

д) право владения автобусом лицензиата (собственность или иное законное основание владения автобусом лицензиата);

е) дату окончания действия договора аренды или лизинга (если автобус лицензиата используется в соответствии с договором аренды или лизинга);

ж) дату (день, месяц, год) проведения последнего технического осмотра автобуса лицензиата (указанная дата включается в реестр лицензий на лицензируемую деятельность на основании сведений единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортного средства);

з) дату (день, месяц, год) внесения в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об автобусе лицензиата и изменения сведений об автобусе лицензиата в реестре лицензий на лицензируемую деятельность;

и) номер и дату (день, месяц, год) приказа (распоряжения) лицензирующего органа о включении в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об автобусе лицензиата или об изменении сведений об автобусе лицензиата в реестре лицензий на лицензируемую деятельность;

к) основания, номер и дата (день, месяц, год) приказа (распоряжения) лицензирующего органа об исключении из реестра лицензий на лицензируемую деятельность сведений об автобусе лицензиата.

Но господин Шевелев ухитрился проверить сведения о 22 двух автобусах МУП ТТП, издать приказ об их включении в реестр и включить в реестр в течение одного дня – 29 мая. Если верить господину Шевелеву, то 2 июня он проделал то же самое еще с 30-ю автобусами! Фантастическая производительность труда! Хотелось бы знать, как это господину Шевелеву удается? Параллельно возникает и такой вопрос: почему размещенные на официальном сайте ведомства данные не соответствуют требованиям пункта 9 Положения, а именно: отсутствуют идентификационный номер (код) транспортного средства (VIN); год выпуска; дата (день, месяц, год) проведения последнего технического осмотра автобуса лицензиата; дата (день, месяц, год) внесения в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об автобусе; дата (день, месяц, год) приказа (распоряжения) лицензирующего органа? Есть ли эти данные об автобусах ТТП в управлении Ространснадзора вообще? Также очень бы хотелось знать, проверял ли господин Шевелев и его управление автобусы ТТП на предмет соблюдения лицензионных требований? Если да, то каковы результаты проверок? Если нет, то почему? Наконец, проводились ли теруправлением Ространснадзора по Орловской области проверки автобусов МУП «ТТП» на предмет оснащения их тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS? Если автобусы такой аппаратурой оснащены, то соответствует ли она требованиям, установленным приказом Минтранса России от 13.02.2013 N 36 (с изменениями от 15.10.2019)? Надеемся, на все эти вопросы господин Шевелев ответит нам быстро – примерно с той же скоростью, с какой он умудрился проверить и внести в реестр полсотни подержанных московских автобусов.