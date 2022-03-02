К 2022 году в Орловской области были построены шесть библиотек нового поколения

По сообщению правительства Орловской области, в рамках нацпроекта «Культура» в регионе были отстроены и оснащены шесть модульных библиотек. Проект призван приобщить орловчан к литературному наследию и культуре.

Более подробно об этом событии рассказала начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, в программе «Готов ответить» телеканала «Первый областной»: «Модульные библиотеки появляются по всей России. Растет число желающих войти в этот проект, поэтому у Орловской области очень большая конкуренция, которую мы успешно выдерживаем. На базе областной библиотеки им. И. А. Бунина создан специальный проектный офис. Заблаговременно ведется работа по подготовке очень серьезной заявочной документации, которая подается в Минкультуры РФ».

Таких результатов область достигла всего за два года и на этом не остановилась. Уже в этом году модернизация ждет и Центральную детскую библиотеку им. И. А. Крылова.

Также стало известно, что одна из орловских библиотек станет базой для развития креативных талантов во всероссийском конкурсном проекте «Гений места», о чем объявило Министерство культуры Российской Федерации. Это Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Подробнее узнать о конкурсе и ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте новаябиблиотека.рф https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/ .

Оксана БАБАСКИНА