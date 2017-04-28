К 25-летию атомного подводного крейсера «Орел» издадут книгу

Центр судоремонта «Звездочка» готовит к выходу в свет сборник, посвящённый истории атомохода «Орёл». Его авторы – сотрудники организационно–информационного отдела и заводские журналисты, — сообщает информационный портал «Северная неделя».

Севмашпредприятие с 1975 по 1996 год построило российскому флоту десять атомных подводных лодок проектов 949 и 949А. Среди них и подводный ракетоносец «Орёл», спущенный на воду 22 мая 1992 года, то есть ровно четверть века назад. По традиции, на «Орле» проходят службу призывники из нашего города.

Корабль достойно служил на Северном флоте, ходил в автономки, считался на хорошем счету, в частности, экипаж «Орла» завоевывал приз главкома ВМФ по результатам ракетных стрельб. С 2013 по 2017 год этот подводный корабль проходил ремонт в ЦС «Звёздочка» и в начале минувшего апреля ушёл к постоянному месту базирования в Заполярье. Командует ракетоносцем Герой России капитан I ранга Сергей Новохатский.

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