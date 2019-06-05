К 7 июня в Орле завершат нанесение разметки

По информации управления коммунальным хозяйством г. Орла, к настоящему времени осевая горизонтальная дорожная разметка нанесена на 105 городских улицах, что составляет 90% от плана.

С 29 мая по 3 июня ООО «Доринвест» нанес 4 600 кв.м разметки, в том числе осевую краской — 2 220 кв.м, краской на пешеходных переходах — 1 600 кв.м, термопластиком на пешеходных переходах — 800 кв.м.

Всего выполнено 29 400 кв.м разметки из запланированных 32 777 кв.м (89,7%).

Завершить нанесение разметки в полном объеме планируется до 7 июня.